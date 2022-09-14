Евродепутаты требуют ввести визовый запрет для белорусских военных и чиновников 2 14.09.2022, 9:31

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Предложение направлено Жозепу Боррелю.

Депутаты Европарламента предложили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и министру иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Яну Липавскому ввести запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России и Беларуси, а также чиновникам правительств и членам их семей, сообщает Postimees.

Об инициативе рассказал евродепутат от Эстонии Урмас Паэт, отметив, что он присоединился к этому предложению. Он по-прежнему считает, что российским туристам «следует ввести во всем Европейском союзе запрет на выдачу туристических виз». Однако, поскольку страны — члены ЕС до сего времени не сумели договориться между собой об этом, следовало бы продолжить работу в этом направлении.

По мнению членов Европарламента, запрет на выдачу въездных виз должен затронуть всех военнослужащих и чиновников правительств России и Беларуси, а также членов их семей.

Напомним, уже некоторое время ведутся дебаты о запрете или ограничении выдачи виз россиянам. 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим между Россией и ЕС. После этой даты к российским гражданам применяются общие правила выдачи виз: визовый сбор для них вырос с 35 до 80 евро, сроки ожидания визы увеличились, долгосрочных и многократных виз планируют выдавать меньше, а документов приходится предоставлять больше.

Европейские чиновники обосновывают такое решение «повышенными рисками безопасности», с которыми ЕС столкнулся после российской агрессии против Украины, и подорванным доверием к России.

С 19 сентября свои границы для граждан России закрывают Польша и страны Балтии — при этом исключение делается для диссидентов, владельцев гуманитарных виз, членов семей, дипломатов, дальнобойщиков и так далее. Тем временем в МИД Черногории предложили отменить для россиян безвизовый въезд.

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