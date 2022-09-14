В лесах Индии нашли десятки загадочных гигантских каменных кувшинов
- 14.09.2022, 9:42
Они расположены группами и врыты в землю.
В заповедных лесах Индии нашли десятки огромных каменных кувшинов — они расположены группами и врыты в землю. До этого подобные находки делали в Лаосе и Индонезии. Предназначение этих сосудов все еще остается загадкой, пишет Heritage Daily.
Например, в Ассаме археологи обнаружили 65 кувшинов из песчаника. Многие из них выше человеческого роста. Также артефакты нашли на холмах в Сайпунге, Нью-Планг Мои, Туруке и других местах. Все группы кувшинов расположены на плоских участках вершин.
Рядом с кувшинами — большие плоские камни правильной круглой формы. Где-то есть и следы искусственных продолговатых прудов. В центре каждого из них стояла круглая каменная плита.
До сих пор точно неизвестно, кто, когда и зачем создал эти гигантские кувшины. Есть версия, что их использовали как погребальные сосуды.
В кувшинах нашли черепки, бусину и фрагменты человеческой кости. Местные жители несколько лет назад обнаружили в сосудах железные наконечники древних копий.
Рядом с одной группой кувшинов также нашли плиты из песчаника с выгравированными птицами, животными и людьми. Камни стояли строго по линиям в направлении на запад, юго-запад и юг.