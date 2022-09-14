В лесах Индии нашли десятки загадочных гигантских каменных кувшинов 14.09.2022, 9:42

Они расположены группами и врыты в землю.

В заповедных лесах Индии нашли десятки огромных каменных кувшинов — они расположены группами и врыты в землю. До этого подобные находки делали в Лаосе и Индонезии. Предназначение этих сосудов все еще остается загадкой, пишет Heritage Daily.

Например, в Ассаме археологи обнаружили 65 кувшинов из песчаника. Многие из них выше человеческого роста. Также артефакты нашли на холмах в Сайпунге, Нью-Планг Мои, Туруке и других местах. Все группы кувшинов расположены на плоских участках вершин.

Рядом с кувшинами — большие плоские камни правильной круглой формы. Где-то есть и следы искусственных продолговатых прудов. В центре каждого из них стояла круглая каменная плита.

До сих пор точно неизвестно, кто, когда и зачем создал эти гигантские кувшины. Есть версия, что их использовали как погребальные сосуды.

В кувшинах нашли черепки, бусину и фрагменты человеческой кости. Местные жители несколько лет назад обнаружили в сосудах железные наконечники древних копий.

Рядом с одной группой кувшинов также нашли плиты из песчаника с выгравированными птицами, животными и людьми. Камни стояли строго по линиям в направлении на запад, юго-запад и юг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».