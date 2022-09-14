ВСУ ликвидировали оккупанта, обещавшего «магнитик из Украины» 6 14.09.2022, 9:49

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иллюстрационное фото

Захватчик считал войну веселым «приключением».

Украинские воины продолжают успешно «денацифицировать» российских солдат в Украине. 11 сентября стало известно о ликвидации 21-летнего оккупанта из Архангельской области Бориса Достоевского.

Захватчик кичился тем, что поехал убивать украинцев и обещал привезти в РФ «магнитик из Украины», сообщает obozrevatel.com.

О ликвидации 21-летнего оккупанта Бориса Достоевского из города Коряжма Архангельской области стало известно 11 сентября. Еще в начале лета он кичился подписанным с ВС РФ контрактом на несение воинской службы и отправкой на войну в Украину. Оккупант публиковал в соцсетях предписание на отправку в соседнее государство, а также фото из поезда.

Когда знакомые в комментариях переспрашивали у оккупанта, действительно ли он пошел служить по контракту, Достоевский хвастливо обещал привезти «магнитик с Украины» и уверял, что вернется и вместе с ними «посмеется над приключением».

«Смешно» родным и близким захватчика стало менее чем через три месяца после этого, теперь им придется рассчитывать на то, что вместо магнитика им привезут останки ликвидированного оккупанта.

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