Байден впервые прокомментировал успешное наступление украинской армии

Байден впервые прокомментировал успешное наступление украинской армии2
- 14.09.2022, 9:52
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Президент США сделал заявление во время визита в штат Делавэр.
Президент США Джо Байден во время визита в штат Делавэр, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявил, что украинские военные достигли значительного прогресса. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.
На вопрос, считает ли он контрнаступление ВСУ переломным моментом в войне в Украине, Байден ответил: «Сейчас на этот вопрос нет ответа. Трудно сказать. Понятно, что украинцы добились значительного прогресса».
В то же время американский лидер подчеркнул, что «это будет долгий путь».