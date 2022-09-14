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Байден впервые прокомментировал успешное наступление украинской армии

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  • 14.09.2022, 9:52
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Байден впервые прокомментировал успешное наступление украинской армии
Джо Байден
фото: getty images

Президент США сделал заявление во время визита в штат Делавэр.

Президент США Джо Байден во время визита в штат Делавэр, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявил, что украинские военные достигли значительного прогресса. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

На вопрос, считает ли он контрнаступление ВСУ переломным моментом в войне в Украине, Байден ответил: «Сейчас на этот вопрос нет ответа. Трудно сказать. Понятно, что украинцы добились значительного прогресса».

В то же время американский лидер подчеркнул, что «это будет долгий путь».

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