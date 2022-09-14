На сайте ОДКБ внезапно исчезла новость об отправке контингента из Беларуси в Нагорный Карабах 17 14.09.2022, 9:54

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В Азербайджане пошутили о рекордной скорости «переобувания в воздухе».

Новость об отправке военного контингента РФ и Белоруссии для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта внезапно исчезла с сайта ОДКБ после публикации накануне вечером.

Об этом сообщает телеграмм-канал military_az.

«ОДКБ поставило очередной рекорд по переобувания. Приблизительно в 23 часа по Москве на сайте ОДКБ вышла новость, что РФ и Беларусь направят контингент для урегулирования обострившегося Нагорно-Карабахского конфликта. Но... один звонок из Баку или Анкары, и новость из сайта исчезла, как имидж второй армии мира после начала Z-операции», - говорится в сообщении.

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