Белорусский разработчик игр уволил сотрудников в Беларуси 14.09.2022, 10:09

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Также уволены сотрудники в России и релоканты в Литве.

Сотрудники мобильного разработчика с белорусскими корнями Belka Games сообщили, что компания сократила людей в минском и российском подразделениях. Говорят, под увольнение попали и релоканты. В частности, компания уволила семейную пару, которая весной переехала из Минска в Вильнюс. Devby.io узнал подробности.

Что говорят сотрудники

Компания по разработке игр решила сокращать штат после начала военных действий в Украине — это было связано со сложностями в работе в Беларуси и России. Также на решение повлияли финансовые причины.

Как рассказал один из уволенных сотрудников, у компании большой штат, но прибыль не растет: «Сейчас весь мобильный геймдев падает. В мире кризис, инфляция заставляет людей экономить на развлечениях».

По его информации, в августе одномоментно было уволено более 50 человек, которые работали в Беларуси и России.

«Финансовый запас есть на 2 месяца»

Еще один бывший сотрудник Belka Games рассказал, что несколько человек были уволены из литовского офиса. В частности, без работы остались он и его супруга, которая также работала в компании:

— В начале весны сообщили о сложностях для тех, кто работает в белорусском офисе. После 24 февраля из-за вводимых новых санкций никто не мог гарантировать, что с работой в Беларуси и России все будет хорошо. Предупредили, если будут сокращения, то в первую очередь они коснутся белорусских и российских подразделений. Поэтому сотрудникам предлагали релокейт.

Мы согласились и релоцировались в Вильнюс, чтобы работать в литовском офисе Belka Games. Переехали всей семьей (с двумя дочками, собакой и котом) на своей машине. Компания в связи с релокейтом индексировала зарплату. Плюс нам компенсировали затраты на визы, страховки, в том числе на машину, на тесты на ковид и часть затрат на аренду квартиры.

В Литву мы переехали в начале апреля. А 5 июля меня и супругу уведомили об увольнении.

Мы оказались в непростой ситуации. У нас есть BlueCard как у высококвалифицированных специалистов. Но в течение шести месяцев нам надо найти новую работу в литовской компании, в противном случае ВНЖ аннулируют. В принципе, достаточно чтобы один из членов семьи нашел работу в литовской фирме, тогда второй может поменять ВНЖ, чтобы оно было просто как для члена семьи, и открыть ИП.

Пока есть финансовый запас на пару месяцев. Будем думать и крутиться, другого выхода нет. Нам надо оплачивать аренду жилья в Вильнюсе (около 600 евро). Кроме того, еще в Беларуси мы взяли кредит на покупку квартиры на вторичке. Погашать его еще больше 5 лет. Старшая дочь пошла в первый класс в Вильнюсе, младшая ходит в детский сад. Так что в ближайший учебный год не планируем переезд. Но будем изучать вариант с Польшей.

Как пишет dev.by, в белорусском офисе Belka Games еще в прошлом году работало более 100 человек. Точное количество сотрудников на данный момент не известно. Сейчас у компании есть офисы в США, Украине, Грузии, Польше, Литве и на Кипре. Беларусь в перечене локаций отсутствует.

По итогам прошлого года Belka Games вошла в топ-3 по размеру полученной выручки среди паблишеров с белорусскими корнями (2-е место). Компания получила 130,7 миллиона долларов. По сравнению с 2020 годом выручка выросла на 44,5%. Belka Games вошла в топ-100 мобильных паблишеров мира по версии App Annie, в топ-20 по выручке в регионе ЕМЕА.

По последним данным аналитической платформы Sensor Tower, в августе этого года выручка Belka Games составила 7 миллионов долларов. Для сравнения, в за август прошлого года компания получила выручку в размере 11 миллионов долларов.

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