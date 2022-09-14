В доме для «партийной элиты» в центре Минска на продажу выставили еще одну квартиру 14 14.09.2022, 10:15

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Она шестикомнатная.

В «доме шести премьеров» возле площади Победы на продажу выставили шестикомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров. Журналисты realt.by рассказали, кто жил в этом доме, и показываем, как выглядит квартира.

Пятиэтажный кирпичный дом 1967 года постройки находится на переулке Броневом, 4. В нем жили шесть бывших председателей Совета министров БССР: Николай Авхимович, Тихон Киселев, Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев и Вячеслав Кебич. Жили здесь и другие партийные боссы БССР. Вот это место на карте:

Выставленная на продажу квартира находится на пятом этаже и имеет площадь 170 квадратных метров. У нее вот такая планировка:

— В отделке использованы дорогие отделочные материалы, такие как натуральный мрамор, паркет, — говорится в объявлении.

Выровнены все стены, заменены все коммуникации. Потолки — 3,3 метра.

В квартире два санузла. Лоджия застеклена. Есть также большая кладовая в подъезде и помещения в подвале.

Цена — 510 тысяч долларов (2 998 долларов за метр).

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