Британская разведка: Запасы оружия в РФ истощаются 1 14.09.2022, 10:17

3,798

Кремль все чаще покупает военную технику у стран под жесткими санкциями.

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия, скорее всего, впервые разместила в Украине ударные беспилотники из Ирана.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 13 сентября 2022 года украинская сторона сообщила, что их силы сбили БПЛА Shahed-136 недалеко от Купянска, где продолжается успешное наступление Украины.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

«Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны отметили, что потеря Shahed-136 вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

CNN ранее сообщило, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».