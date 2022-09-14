Эксперты: Впереди у белорусской экономики только минус 1 14.09.2022, 10:18

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ВВП продолжит падение.

Видимо, благодаря сельскохозяйственному урожаю белорусский ВВП замедлил падение. За 8 месяцев с начала года экономика просела на 4,7%. Главным фактором падения являются западные санкции – главным образом ограничения за соучастие Беларуси в военной агрессии России против Украины.

При этом премьер-министр Роман Головченко не устает повторять, что экспорт с каждым месяцем восстанавливается. Александр Лукашенко на днях потребовал от правительства в условиях западных санкций «виртуозной логистики» как для прибыльной продажи экспортной продукции, так и поставок на внутренний рынок комплектующих.

UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают состояние белорусской экономики на данный момент?

«Нельзя исключать, что в дальнейшем падение российской экономики будет даже еще более крутым, чем белорусской»

Экономист Лев Марголин отметил, что ситуация в экономике остается плохой.

«Динамику в ВВП можно было бы назвать положительной, если хотя бы удалось выйти на ноль, то есть на прекращение падения экономики», – сказал Марголин.

Владимир Путин заявил, что спад российского ВВП в текущем году составит 2% или чуть больше. Почему негативный санкций в РФ менее ощутим?

«У России основные экспортные продукты – нефть и газ. И за счет высоких цен экспортные поступления в российский бюджет росли, что компенсировало эффект санкций. А ограничения в поставках импорта сказываются с опозданием: какие-то запасы комплектующих еще есть на складах, какие-то запасы возобновляются пока действуют старые контракты. Но нельзя исключать, что в дальнейшем падение российской экономики будет даже еще более крутым, чем белорусской», – объяснил Марголин.

Он добавил:

«Нужно еще учитывать размеры рынков: российский намного больше, чем белорусский, поэтому значительную часть ВВП дают внутренние обороты. А Беларусь – экспортоориентированная экономика, поэтому санкции в отношении ее основных экспортных потоков (калийные удобрения, нефтепродукты, металлы и другое) – это сильнейший удар по ВВП, который сразу стал ощутим».

Если экспорт, как утверждают чиновники, восстанавливается с каждым месяцем, можно ли говорить, что в экономике все скоро наладится?

«Восстановление – это процесс, а не результат. Восстановление может занимать период, условно говоря, от трех месяцев до 30 лет», – отметил Марголин.

Можно ли предположить, сколько теряют белорусские компании, вынужденные торговать через российские порты и железную дорогу?

«Предположить можно, но точно сказать нельзя, т.к. эти данные не афишируются. Хотя понятно, что одно дело – доставить калийные удобрения до недалекой Клайпеды и оттуда отправить морем, и совершенно другое – отгружать по железной дороге до Владивостока, что занимает неделю и стоит немало. Если что-то удается отгружать через Санкт-Петербург, где терминалы рассчитаны под российские удобрения, то это также время и деньги», – сказал Марголин.

Он пояснил: «Чтобы белорусской экономике лучше, нужно видеть или конкретные точки роста, или снятие санкций, или рост зарубежный инвестиций. Но этих условий не видно».

«Пока впереди я вижу только минус»

Экономист Петр Мигурский отметил, что прошло немного времени, чтобы граждане всерьез ощутили на себе последствия падения ВВП.

«С одной стороны мы видим, что катастрофы не наблюдается, жизнь продолжается, обыватели пока не понимают, как снижение ВВП и другие негативные тренды скажутся на них. С другой стороны, последствия ограничений еще на полную не дали о себе знать, прошло слишком мало времени», – сказал Мигурский.

Поскольку по итогам августа падение ВВП замедлилось, стоит ли ожидать восстановление экономики в следующий месяцы?

«Не думаю. А за счет чего? Не вижу на сегодня факторов, которые могли бы способствовать возвращению экономики к прежнему, хотя бы небольшому росту. Пока впереди я вижу только минус», – отметил Мигурский.

На официальном уровне делаются заявления, что Россия будет помогать Беларуси в условиях санкций: и логистикой для экспорта, и большим открытием рынка для белорусских товаров, и инвестициями – для развития программ импортозамещения в Беларуси правительство РФ выдаст 1,5 миллиарда долларов. Способна ли помощь России вытянуть белорусскую экономику из ямы?

«Естественно, российское направление для белорусского экспорта на фоне европейских санкций сегодня основное. Но вместе с тем это не премиальный рынок, он не сравнится с рынком стран Евросоюза. Поэтому выделить что-то крайне положительное по российскому направлению сегодня не получается», – считает Мигурский.

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