Украинский спецназ отбил у оккупантов блокпост на Изюмском направлении 1 14.09.2022, 10:21

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Опубликовано видео ближнего боя.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты Харьковской области. На Изюмском направлении воины ССО отбили у россиян блокпост.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

«Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем Украинскую землю от хлама», - сказано в подписи к видео.

На кадрах победный бой за вражеский блокпост снят от первого лица.

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