Украинский спецназ отбил у оккупантов блокпост на Изюмском направлении

Украинский спецназ отбил у оккупантов блокпост на Изюмском направлении1
- 14.09.2022, 10:21
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Опубликовано видео ближнего боя.
Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты Харьковской области. На Изюмском направлении воины ССО отбили у россиян блокпост.
Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.
«Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем Украинскую землю от хлама», - сказано в подписи к видео.
На кадрах победный бой за вражеский блокпост снят от первого лица.