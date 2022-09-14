В Беларуси пойдут вверх цены на яблоки 2 14.09.2022, 10:32

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В этом году сезон сбора яблок сдвинулся.

Закупочные цены на белорусские яблоки растут в 2022 году, сказала Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза в интервью БелТА.

В частности, в сравнении с 2021 годом стоимость товарных позиций на закупке заметно возросла. Например, цена картофеля на закупке от 50 до 70 белорусских копеек за килограмм, а летние товарные яблоки в цене достигли 1-1,30 белорусского рубля за кило.

Представитель потребкооперации также уточнила, что в этом году сезон сбора яблок сдвинулся. И в конце августа-сентябре белорусы еще снимали с деревьев летние яблоки.

- Такие яблоки мы реализуем в розничной торговой сети, - прокомментировала Оксана Скиндер.

Кроме того, в «Белкоопсоюзе» еще не называют цен на поздние сорта яблок, считая, что пока об этом рано говорить. Однако предупреждают, что уже сейчас понятно, что цены на поздние белорусские яблоки будут высокими.

- Стоимость поздних сортов яблок будет выше, чем в прошлом году, - заметила она.

Известно, что с января по август 2022-го Белкоопсоюз заплатил населению уже 235 миллионов белорусских рублей (более 91 миллиона долларов в эквиваленте. - Прим.) за сданные дикорастущие и сельскохозяйственные растения и продукцию.

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