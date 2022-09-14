Астрономы повернули время вспять 1 14.09.2022, 10:37

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Это понадобилось, чтобы определить график звездного взрыва.

Хотя астрономы наблюдали «обломки» множества взорвавшихся звезд в Млечном Пути и близлежащих галактиках, определить временную шкалу гибели звезды довольно трудно. Изучая впечатляющие останки сверхновой в соседней галактике с помощью телескопов НАСА, группа астрономов нашла достаточно подсказок, чтобы «повернуть время вспять», пишет «Хайтек».

Остаток сверхновой SNR 0519-69.0 (сокращенно SNR 0519) представляет собой обломки взрыва белого карлика. Достигнув критической массы либо в результате вытягивания вещества из звезды-компаньона, либо из-за слияния с другим белым карликом, звезда подверглась термоядерному взрыву и была уничтожена. Ученые используют этот тип сверхновых (тип Ia), для научных исследований, начиная от изучения термоядерных взрывов и заканчивая измерением расстояний до галактик на расстоянии миллиардов световых лет. SNR 0519 находится в Большом Магеллановом Облаке, небольшой галактике в 160 000 световых лет от Земли.

Астрономы объединили данные телескопов «Чандра» и «Хаббл» с данными бывшего космического телескопа НАСА «Спитцер». Цель — определить, как давно взорвалась звезда в SNR 0519, и узнать об окружающей среде, в которой взорвалась сверхновая. Данные помогут ученым «отмотать назад» звездную эволюцию и выяснить, с чего все началось.

Исследователи сравнили изображения «Хаббла» за 2010, 2011 и 2020 годы, чтобы измерить скорость движения взрывной волны. Используя моделирование, они выяснили, что свет от взрыва достиг Земли около 670 лет назад. Это время Столетней войны между Англией и Францией и период расцвета династии Мин в Китае.

Однако ученые допускают, что выброс материала замедлился с момента первоначального взрыва, и звезда взорвалась раньше. Данные «Чандра» и «Спитцер» подтверждают эту теорию. В будущем астрономы используют дополнительные наблюдения «Хаббла», чтобы точнее определить, когда звезда действительно погибла.

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