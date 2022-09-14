В России умер главный редактор «Комсомольской правды»7
- 14.09.2022, 11:01
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Ему было 68 лет.
Главный редактор российского издания «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердило издание.
По словам собеседника агентства, «причиной смерти стал инсульт».
В 2016 г. российский пропагандист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну. После начала войны в Украине Сунгоркин попал в санкционный список ЕС.