В России умер главный редактор «Комсомольской правды» 7 14.09.2022, 11:01

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Владимир Сунгоркин

Фото: kp.by

Ему было 68 лет.

Главный редактор российского издания «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердило издание.

По словам собеседника агентства, «причиной смерти стал инсульт».

В 2016 г. российский пропагандист был включен в санкционный список Украины президентом Петром Порошенко, ему запрещен въезд в страну. После начала войны в Украине Сунгоркин попал в санкционный список ЕС.

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