«При падении вырвало сиденья и завалило людей» 14.09.2022, 11:04

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Пострадавший в ДТП с автобусом в Польше белорус рассказал подробности аварии.

Сергей сейчас находится в больнице в Польше. Его вот-вот должны выписать, однако врачи советуют еще месяц провести дома, на больничном. Со дня опрокидывания белорусского автобуса под Седльце (Польша) прошло чуть более недели, однако мужчина, ехавший в нем, отчетливо помнит, как все происходило. Onlíner поговорил с участником ДТП о самом происшествии, его последствиях и других белорусах, получивших травмы.

«Автобус шел из Минска в Варшаву. Я сам из Ганцевич, подсел в Барановичах, — рассказал Сергей. — Ехал в Польшу — насчет работы. Я по профессии водитель, девять лет за рулем фуры. Исходя из своего опыта, в автобус никогда не сажусь вперед салона, выбираю места в хвосте. Так поступил и в тот раз. В автобусе было два водителя. Но, как я заметил, они не менялись через каждые 4,5 часа. Как мне показалось, всю дорогу в сторону Варшавы за рулем был один человек. Наверное, решили так: ты — туда, я обратно. Когда появились первые лучи рассвета, все произошло. Кто-то из пассажиров рассказывал, что за десять минут до ДТП видел, как шофер резко затормозил и подруливал. Я же непосредственно перед аварией почувствовал экстренное торможение и все понял. Успел обхватить руками сиденье, что стояло передо мной, и сгруппироваться. Но это не помогло — в следующий момент машина оказалась на боку, а сиденья вырвало».

В польских СМИ так писали о произошедшем: «Авария произошла на Национальной дороге №2 между Седльце и Варшавой в Мазовецком воеводстве. Водитель утверждает, что уснул за рулем. Известно, что он был трезв. Пострадало около 20 из 45 человек, находившихся в салоне. Один человек серьезно ранен. Вертолетом он был доставлен в больницу. 14 пассажиров было госпитализировано».

Опишем последствия ДТП глазами Сергея: «Автобус опрокинулся на сторону, на которой сидел я. Меня накрыло вырвавшимися сиденьями и другими пассажирами. Было тяжело двигаться. Мне повезло — вскоре меня вытащил мой сосед-украинец. Причем вытащил одной рукой — вторая у него оказалась сломана. У меня были порезы на руках, на голове, оказалась повреждена шея. Но мы решили не тратить время и вместе с соседом принялись откидывать сиденья и вытаскивать из автобуса других пострадавших. Одной из них была девушка лет 17, она плохо дышала — именно ее и транспортировали на вертолете. Насколько мне известно, позже ей стало получше. Ее саму и ее маму Марию позже увезла скорая, прибывшая из Австрии — они там живут».

По словам собеседника, больше других пострадала одна женщина: «Ее вытащили последней. Она, видимо, оказалась в самом низу под завалом. На слова она не реагировала, часто и коротко дышала, но глаза были открыты. Ее судьба меня особенно беспокоит. В принципе хотел бы узнать, как дела у всех пассажиров того автобуса, все ли хорошо с людьми. К тому же впреди разбирательства и с водителем, и с перевозчиком. Представитель предприятия периодически звонил мне в больницу, спрашивал о самочувствии, говорил и о компенсации — как минимум за поврежденные вещи. Прошу всех пассажиров или их родственников писать или звонить на номер +375 29 829-52-97».

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