«Белавиа» будет летать в Венесуэлу, Кубу и Вьетнам 6 14.09.2022, 11:12

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Фото: Charter97.org

В страны ЕС из Минска не полетишь.

О том, что из Минска могут организовать полеты в Венесуэлу, Кубу и Вьетнам, гендиректор аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко.

Так, глава аэропорта «Минск» рассказал о планах запустить самолеты из Минска в Венесуэлу с посадкой на Кубе, что по, его словам, привлечет туристов. И также он уточнил о вьетнамском направлении.

Напомним, из-за санкций, введенных после захвата самолета Ryanair, самолеты «Белавиа» летают лишь в Алматы, Ашхабад, Баку, Батуми, Дубай, Ереван, Казань, Краснодар, Кутаиси, Москву (Домодедово и Шереметьево), Нур-Султан, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Тель-Авив.

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