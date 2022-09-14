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Убежать удалось не всем: появились кадры разгрома войск РФ в Харьковской области

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  • 14.09.2022, 11:18
  • 2,674
Убежать удалось не всем: появились кадры разгрома войск РФ в Харьковской области

Как на самом деле выглядела «перегруппировка» генерала Конашенкова.

В России разгром российской армии на Харьковщине официально назвали «перегруппировкой». На деле же оккупанты пытались бежать из окружения малыми группами без техники.

Успешными такие попытки стали далеко не для всех захватчиков. Журналист Юрий Бутусов показал фото ликвидированных российских оккупантов на трассе Волохов Яр – Изюм.

«Жертвы «перегруппировки» генерала Конашенкова: российские войска бежали из окружения мелкими группами, оставив почти всю боевую технику под Изюмом и Купянском. Но удрать удалось не всем. Это 10 сентября, трасса Волохов Яр – Изюм», – прокомментировал фото Бутусов.

На сделанных им кадрах видны тела российских оккупантов, не успевших «перегруппироваться». Они, в отличие от товарищей, не успели сбежать от украинских воинов – и были уничтожены.

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