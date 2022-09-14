Сколько будет стоить iPhone 14 в Беларуси? 14.09.2022, 11:40

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Их завезут неофициально.

На популярной белорусской площадке частных объявлений появилось немало предложений привезти под заказ новые iPhone 14, пишет officelife.media.

Предложения совершенно разные: кто-то готов привезти iPhone 14 без предоплаты, кто-то — только при условии 100%-ной предоплаты, кто-то обещает выдержать сроки доставки в 10 дней, кто-то более расплывчато говорит о доставке «в сентябре».

В зависимости от условий доставки и модели отличаются и цены гаджетов: заказать у частников новые iPhone 14 можно от 3 до 5,5 тыс. рублей.

Как пояснили OL продавцы, телефоны собираются приобретать в Европе, кто-то везет из Китая.

Официальный реселлер и сотовые операторы пока не будут поставлять продукцию Apple в Беларусь. Пока у них в продаже есть предыдущая модель iPhone 13, цены на нее стартуют от 2 тыс. рублей.

7 сентября были представлены новинки от Apple: смартфоны iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, умные часы Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra, а также наушники AirPods Pro второго поколения.

Стоимость iPhone 14 в базовых версиях в зависимости от модели составит в Соединенных Штатах от $799 до $1099. Старт продаж — 16 сентября.

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