NYT: После быстрого наступления украинские командиры думают, что делать дальше 7 14.09.2022, 12:03

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Украинские военные размышляют, как далеко они могут зайти.

Потрясающее наступление Украины заставило российские войска хаотично отступать, а также изменило линию фронта на сотни километров. Теперь украинские лидеры пытаются взвесить критические ставки, которые могут определить курс войны в ближайшей перспективе.

Украинская армия все еще меньше по размеру и хуже вооружена, чем российская. Чрезмерное растяжение сил сделает ее уязвимой к атакам. Если же двигаться слишком медленно или не в том направлении, можно упустить возможности. А слишком долгое ожидание приведет к замораживанию линий фронта из-за приближающейся зимы, - приводит статью издания New York Times «Зеркало недели. Украина».

Изгнав армию России с большого куска стратегически важной территории на северо-востоке Харьковской области, украинские силы теперь могут начать наступление на Донбассе, которое Владимир Путин поставил в центр своих военных целей. Перед началом вторжения в феврале Путин провозгласил независимость Донбасса от Украины, чтобы использовать «суверенитет» региона как оправдание для начала войны. New York Times пишет, что Россия сейчас контролирует «около 90%» Донбасса, куда она отправила значительную часть своих войск после поражения в окрестностях Киева. Если Украина сможет вернуть контроль хотя бы над частью региона, это будет унизительное поражение Кремля.

Но украинская армия рискует попасть в серьезные ловушки, если будет продвигаться дальше. Дальнейшее наступление будет означать, что линии обеспечения для войск Украины еще больше растянутся. Конвоям с горючим, боеприпасами и подкреплением придется преодолевать большие расстояния от существующих логистических узлов. По словам профессора по исследованиям безопасности и разведки Австралийского национального университета в Канберре Джона Блаксленда, логистические проблемы могут сделать украинские подразделения уязвимыми. Он также добавил, что российская контатака «не обязательно произойдет», учитывая, в частности, низкую мораль среди солдат Москвы.

Российским чиновникам нужно ответить на свои сложные вопросы, особенно на фоне роста недовольства так называемой «спецоперацией» среди сторонников войны в РФ. Аналитики говорят, что российскому военному командованию придется трезво оценить состояние своих войск, чтобы определить, какие цели Москвы они могут реально достичь в ближайшие месяцы. И вообще способны ли они на такое. Им также придется бороться с жесткой структурой российской армии и решениями Путина, отказавшегося проводить общенациональную мобилизацию и пытающегося сохранить чувство нормальности в самой России.

Нынешнее украинское наступление было быстрым прорывом, в ходе которого украинская армия воспользовалась лучшими позициями и недоукомплектованностью российской обороны, сказал директор российских исследований в аналитическом центре CNA Майкл Кофман. Инициатива сейчас в руках Украины. И новые победы в Харьковской области дают ее армии возможность продвинуться дальше к востоку, прежде чем российские войска смогут закрепиться на новых линиях фронта.

«У Украины теперь есть возможности для использования импульса на Донбассе», – сказал Кофман.

По его мнению, армия России «в ближайшем будущем будет в обороне». Эксперт отметил, что отступление России из Харьковской области, особенно из города Изюм, где расположен важный железнодорожный узел, дает украинской стороне возможность «быстро перемещать» силы из других частей страны. Кофман также считает, что у Украины есть преимущество в человеческой силе и способности проводить «операции на более чем одном направлении», указывая на украинское наступление на юге, в частности в Херсонской области. По словам аналитика, возможность Украины собрать войска для проведения атаки сразу на двух направлениях – это серьезный подвиг.

Западные разведывательные управления утверждают, что обе стороны понесли тяжелые потери. Теперь, после успеха в Харьковской области, украинской армии нужно не только подготовиться к дальнейшему наступлению, но и закрепиться на территориях, взятых под контроль за последние несколько дней. А защита территорий – это вызов, который тоже требует много ресурсов. Украинским подразделениям приходится прочесывать освобожденные города и села в поисках мин. В частности, они могут находиться в заброшенной российской технике. Кроме того, необходимо найти потенциальных российских диверсантов, которые могли остаться. Когда эти задачи будут выполнены, полиция и саперные подразделения смогут зайти в населенные пункты для продолжения работы по установлению безопасности.

Издание также отмечает, что, как и в случае отступления с окрестностей Киева, российские войска покинули в Харьковской области большое количество техники. Неназванный солдат, участвовавший в операции на севере Украины, сказал, что одно украинское подразделение захватило такое большое количество танков, боеприпасов и другого вооружения, что смогло обеспечить еще несколько формирований. Использование брошенной российской техники против армии самой же России – это вопрос считанных недель, если не дней.

Однако окно возможностей, позволяющее Украине воспользоваться российской низкой моралью и хаотическим отступлением, быстро закрывается. Каждый день дает российским силам возможность закрепиться и собрать подкрепление, начертя новую линию обороны и готовя возвращение к старому статус-кво изнурительных артиллерийских боев. Пророссийские страницы в социальных сетях публикуют фото, на которых российские и лояльные Кремлю чеченские войска готовятся к отправке на войну против Украины или уже направляются на фронт. Россия до сих пор пользуется преимуществом в количестве вооружений. Кроме того, у нее лучшее обеспечение. Во время войны Путин не демонстрировал никаких признаков готовности смягчить свои военные амбиции. На прошлой неделе он настаивал, что Россия «ничего не потеряла и не потеряет», отрицая гибель своих военных.

Вблизи города Лиман российские силы, похоже, смогли отразить недавние украинские атаки. Южнее, в селе Пески украинские атаки тоже не добились значительного успеха, если верить пророссийским страницам в социальных сетях. Тем временем армия Москвы постоянно обстреливает Бахмут, который сейчас под контролем украинских войск. Природные препятствия, такие как реки, тоже замедляют наступление Украины. Вблизи Изюма российские силы перешли через реку Оскил, рассчитывая, что украинским военным будет не просто ее перейти.

Аналитики считают, что после уничтожения российских линий обороны в Харьковской области интенсивные сражения будут продолжаться на фронтах Донбасса и юга. Но в воскресенье ночью Москва продемонстрировала желание наказать Украину за ее военный успех, ударив ракетами по ТЭС и подстанциям на востоке страны. Это было четкое напоминание: несмотря на российское поражение в одном сражении, война еще далеко не окончена.

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