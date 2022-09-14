Минчанка потеряла $17 тысяч, продавая старый матрас в интернете 8 14.09.2022, 12:20

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Женщина попалась на уловку мошенников.

Жительница Минска лишилась крупной суммы, продавая матрас в интернете, сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска».

Объявление о продаже матраса 37-летняя минчанка разместила на популярной интернет-площадке. На объявление откликнулись, но через мессенджер. Покупательница попросила доставить ей матрас через курьера «от двери до двери» и попросила минчанку оставить по ссылке данные карты для перевода денег.

- Потерпевшая, следуя указаниям, ввела реквизиты своей банковской карты и коды, которые ей пришли по смс. За пару минут с ее карты списали все накопления. А покупательница после этого перестала выходить на связь, - пояснили в пресс-службе.

В итоге 37-летняя минчанка потеряла более 45 тысяч белорусских рублей (около 17,5 тысячи долларов в эквиваленте. - Прим.)

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Идет следствие.

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