США хотят дать Украине супертанки 7 14.09.2022, 12:53

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О каких машинах идет речь и когда возможны поставки.

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине современных западных танков и призывает союзников делать то же самое. Вероятно, речь идет о двух моделях боевых машин – американских Abrams и немецких Leopard 2.

Что о них известно и насколько реально их получение – рассказывает OBOZREVATEL.

Что произошло?

14 сентября Süddeutsche Zeitung сообщила, что США обдумывают отправку современных западных танков в Украину и призывают к таким же шагам союзников, имея в виду, очевидно, Германию.

На данный момент идут активные дискуссии как в Вашингтоне, так и с партнерами, сказано в публикации. По данным военного портала Defense Express, речь идет о двух моделях боевых машин – американских Abrams и немецких Leopard 2.

Несмотря на информацию СМИ, официальная позиция Берлина звучит не так обнадеживающе. По словам министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пока ни одна страна не поставила Киеву боевые танки западного производства. А поэтому «мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», – сказала она.

Что известно о танках Abrams?

Abrams часто упоминают как возможное усиление украинской армии. И есть для этого логичная причина – большое количество машин в армии США, в том числе и на базах хранения.

Этот танк считается символом американской армии. Создавался он в рамках американо-немецкого проекта MBT-70, который в итоге раскололся на две «национальные» машины – Abrams и Leopard.

Боевая машина из США отличается от конкурентов высоким уровнем защиты – в ее конструкции использованы бронесталь и керамические элементы, которые «стирают» подкалиберный боеприпас и имеют высокую стойкость против кумулятивной струи.

Модель танка, выпущенная в начале 90-х, оснащалась 120-мм пушкой M256, а броня усиливалась элементами из обедненного урана. Эта версия проявила себя во время операции «Буря в пустыне», успешно противостоя советским танкам Т-72.

Несмотря на возраст, конкурентов американской машине на горизонте не видно. Поэтому эти танки постоянно обновляются – в основном за счет еще большего усиления бронирования и добавления новых цифровых систем. К примеру, в версии M1A2 командир получил независимый тепловизионный прицел и следующее поколение «урановой брони».

Самая современная версия M1A2 SEPv3 имеет возможность использовать снаряды воздушного подрыва, комплект брони нового поколения NGAP, обновление оборудования связи и программного обеспечения, включая интеграцию в автоматизированную систему управления войсками, а также облегченное техническое обслуживание.

На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете. То есть по уровню своей технической оснащенности Abrams опережает любой танк армии РФ на поколение.

Основные характеристики Abrams

экипаж: 4 человека

вес: 66,8 т

двигатель: 1500 л. с.

калибр пушки: 120 мм

максимальная скорость: 68 км/ч

Что известно о танке Leopard 2A4

Leopard – один из самых известных в мире танков. В проект изначально заложили главные компоненты эффективности боевой машины: огневую мощь 120-мм пушки, высокий уровень защиты, маневренность и совершенную систему управления огнем.

И с каждой последующей модернизацией способности танка только росли. В 80-х Leopard обзавелся тепловизионными прицелами от компании Zeiss, цифровой системой управления огня, новой башней с броней из вольфрама и титана, а также новыми типами боеприпасов.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125-мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии 2 км. Для сравнения, у российского Т-72Б3 лобовая броня – на уровне 530 мм.

Что касается дальности уничтожения целей, то Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 нужно всего 10 секунд.

Основные характеристики Leopard 2A4

экипаж: 4 человека

вес боевой: 55 т

двигатель: турбированный дизель 1500 л. с.

калибр пушки: 120 мм

максимальная скорость: 68 км/ч

Что в итоге?

После публикации немецких СМИ представители Пентагона объяснили, на какой стадии находится вопрос поставки в Украину танков. Там сказали следующее:

«Украинцы вновь демонстрируют, что они достаточно эффективны в контрнаступлении, используя бронетехнику как часть своего контрнаступления. Таким образом, понятно, что такая способность важна. Но на данный момент у нас нет никаких конкретных планов относительно конкретных возможностей на среднесрочную и долгосрочную перспективу, если думать о реальных программах обеспечения».

Таким образом, вопрос поставки западных танков – на той же стадии, что и истребители, отмечает в комментарии OBOZREVATEL главный редактор издания Defense Express Олег Катков. То есть говорить о том, что Украина получит тяжелую бронетехнику уже в ближайшее время, объективно невозможно, подчеркнул он.

«Эти машины нельзя просто так взять и передать. Для начала их нужно банально привести в чувство. То есть провести минимальную модернизацию. Также нужно понимать, что передача любой техники означает и обеспечение всего базиса под нее. В случае с танками начинать разговор нужно с транспортных тралов», – отметил он.

В то же время военный эксперт выразил надежду, что с началом ленд-лиза появятся абсолютно новые возможности по передаче Украине техники.

«Остается только надеяться, что среднесрочная перспектива начинается с 1 октября. То есть с началом нового финансового года в США и вступления в силу механизма ленд-лиза. Потому что сейчас вся техника передается нам бесплатно, как подарок», – отметил Катков.

Что же касается немецких Leopard, то главред Defense Express также выражает сомнения по поводу возможности их передачи.

«У Германии в строю примерно 250 танков, поставки даже по иностранным контрактам, когда ФРГ продает машины другим странам, сталкиваются с проблемами. Поставляют два-три десятка, и происходит это очень долго. Банальный пример: Берлин обещал Польше за передачу танков Украине отдать Леопарды вторые – Варшава их так и не увидела», – резюмировал он.

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