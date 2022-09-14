Имитация реальности от белорусских властей Telegram-канал «Письма к дочери»

14.09.2022, 13:05

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Режим сам поверил в ту версию реальности, которую создавал.

Пока, роняя танки, российская армия проводит перегруппировку, белорусские власти решили снова увеличить свою обороноспособность. Так-то обороноспособность хорошая. Надежная обороноспособность, дай Бог каждому. Просто маленькая. Но на днях выросла.

Во-первых, потому что на украинской границе опять победили условного противника. Его, правда, столько раз побеждали, что от этого противника уже мало что осталось, но тем не менее. Нехай не лезет.

А во-вторых, первая валькирия народного ополчения приземлилась в Климовичском районе. Ну ты помнишь еще с весны все эти планы про вертикальных бойцов, которым обещали бесплатные путевки в Вальхаллу. Вот в Климовичском районе теперь есть. Двадцать два, один к одному, отборных бойца. Даже с автоматами. Я, правда, не знаю, выдали им автоматы насовсем или только дали подержать. Если только подержать, то так нечестно. Без автомата в руках путевка в Вальхаллу не активируется.

И гораздо приятнее, конечно, создавать народное ополчение в Климовичском районе, чем подвергать свою боеспособность неоправданным рискам в какой-нибудь Армении, где вчера случилось обострение на границе. Боеспособность нужна самому, а в Армении лучше обойтись глубокими озабоченностями.

Потому что боеспособность эта такого свойства, что ее хватает как раз на показать победу над условным противником в телевизоре. А за пределами телевизора с нею могут случиться самые непредсказуемые неприятности.

В общем, лучше, конечно, не рисковать. Не пошла бы российская армия из телевизора на войну, так до сих пор была бы второй армией мира. А так получается, что неравнодушная патриотическая общественность нечаянно заглянула в бездну реальности и который день не может прийти в себя от увиденного. Что характерно даже обстрелы украинских городов не помогают патриотической общественности развидеть увиденное.

Так что уже не только отдельные патриотические блогеры, но и целые вожди депутатских фракций призывают смыть позор кровью всеобщей мобилизации. Но вот мне кажется, что самые пессимистичные патриотические реалисты на самом деле живут в розовой реальности своего телевизора. В той, где миллионы патриотических россиян готовы взять что-нибудь в руки и героически умирать за какое-нибудь величие.

Потому что, во-первых, патриотические россияне готовы на что угодно, но только так, чтобы, не сходя с дивана. А во-вторых, не уверен, что на складах российское министерства обороны найдется чем занять руки миллионов мобилизованных.

Потому что российские и белорусские власти так долго создавали свою имитацию реальности, что сами в нее поверили. А как не поверишь, если она такая красивая? В ней же есть и геополитическое величие, и вторая армия мира, и тысячи тысяч бойцов вертикального ополчения.

И проблемы начинаются только когда эта имитация нечаянно пересечется с реальным миром.

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