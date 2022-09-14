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Боец Нацгвардии: Операция в Святогорске еще продолжается, россияне в шоке

  • 14.09.2022, 13:09
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Боец Нацгвардии: Операция в Святогорске еще продолжается, россияне в шоке

Атака ВСУ стала неожиданностью для оккупантов.

О том, что украинские защитники вошли в Святогорск Донецкой области, стало известно 12 сентября. После тяжелых боев, которые привели к оккупации города летом, там снова развевается украинский флаг.

Впрочем, пока Святогорская операция еще продолжается. Об этом «24 каналу» рассказал нацгвардеец Виталий Маркив.

По его словам, профессиональными усилиями и слаженной работой между Вооруженными Силами Украины, Национальной Гвардией и территориальной обороной защитники смогли форсировать Северский Донец и зайти в Святогорск.

«Для противника это было неожиданно, он просто на ходу отстреливался куда попало, собирал свои вещи, даже не всегда мог это сделать, и бежал в другие города», – рассказал Марков.

Он отметил, что оккупанты действительно были шокированы тем, как украинские силы «нагло» переправились через реку.

«Захватчику не останется ничего кроме плена или смерти. У него есть еще один шанс – просто вернуться туда, откуда он пришел, оставить здесь все оружие, которое он с собой принес, а дальше мы уже разберемся», – подчеркнул нацгвардиец.

Маркив рассказал, что после оккупации и тяжелых боев город сильно поврежден. Более или менее уцелел частный сектор, но гражданская инфраструктура почти полностью уничтожена. Россиянам было безразлично куда бить – они наносили удары по многоэтажкам, а также грабили все, что могли. Главной их задачей было запугать население, посеять панику и хаос.

«Я думаю, что как только все будет хорошо, мы обязательно сможем все отстроить и восстановить этот город. Потому что это наши города, это наша территория, это наша страна, нам нужно это делать», – убежден украинский защитник.

Виталий Маркив отметил, что, несмотря на молниеносное наступление и деоккупацию немалой части территории, все же не стоит недооценивать противника, думать, что уже наступил переломный момент и на Новый год мы будем праздновать победу.

«По моему мнению, это еще рано, не нужно спешить. Нас впереди ждет очень холодная война, очень холодная зима, и нужно быть к этому готовыми», – подытожил он.

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