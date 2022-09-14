«Ждали очереди три месяца»: как открыть шенгенскую визу в Беларуси 14.09.2022, 13:12

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Белорусы рассказали о сроках и цене вопроса.

«Оформить шенгенскую визу в нынешних условиях – это вообще реально?» – с таким вопросом в telegram-бот Myfin.by написала читательница Ольга. Одним из основных барьеров для получения «шенгена» девушка назвала небольшое количество доступных мест для записи на прием в визовые центры. Узнали, как белорусам получить шенгенскую визу в короткие сроки и сколько это стоит.

Какие страны сейчас выдают визы

Все ограничения в связи с пандемией COVID-19 в зарубежных странах преимущественно сняты, поэтому многие визовые центры возобновили выдачу шенгенских виз. Но не все из них выдают визы с туристической целью. Это связано с влиянием внешних политических факторов.

Например, туристические визы не оформляют такие страны, как Польша, Эстония, Чехия, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция. Но они продолжают выдавать визы, если вас приглашает в страну работодатель или близкий родственник – резидент страны. Не так давно в Минске прекратил свою работу Испанский визовый центр, за испанской визой теперь нужно ездить в Москву.

Как открыть шенгенскую визу, не выезжая из Минска

Свою историю через telegram-бот Myfin.by рассказала читательница Оксана. Девушка недавно оформляла шенгенскую визу через итальянское посольство. Оксана воспользовалась услугами турфирмы. Сколько она потратила?

– Я свою заявку оставляла еще в апреле. Но случился дикий ажиотаж, поэтому сроки постоянно переносили и в итоге предложили мне июнь, тогда уже я отказалась. Только в конце июля получилось все оформить.За услуги турфирмы я заплатила 300 рублей (сейчас за такую же услугу фирма берет уже 500 рублей) и еще 35 евро посольству.

Документы готовила фирма, но предупредили, чтобы, если что, в посольстве я это не афишировала и сказала, что все собирала сама. Я оставляла запрос на годовой «мультишенген» на 90 дней. Мне его и дали. Думаю, я могла бы получить и визу на 2 года, но через год с небольшим заканчивался срок моего паспорта. У меня был «шенген» и раньше, может, поэтому мне открыли визу без вопросов.

Например, девочка в очереди подавалась с новым паспортом, плюс она первый раз открывала «шенген». В итоге подавалась она на визу сроком в несколько месяцев, а ей дали всего на 3 недели. А она турфирме заплатила уже по новым расценкам – около 500 рублей. Это, конечно, обидно. Но заранее спрогнозировать невозможно. Поэтому будьте готовы переплатить.

«Ждали 3 месяца»: живая очередь на визу

Другая наша читательница Елена тоже прислала нам свою «визовую» историю. Девушка узнала от коллеги по работе, что в Итальянском визовом центре живая очередь на подачу.

– Пришли, там были волонтеры, мы записались. На тот момент в списке было уже более 900 человек. Мы сразу же добавились в чат в Viber, чтобы отслеживать движение очереди. Мы отмечались в группе 2 раза в день, что все в силе и услуги турфирмы для нас все еще актуальны.

В итоге наша очередь подошла через 3 месяца. В этот же день мы приехали в визовый центр и ждали, когда нас пропустят. Нам повезло, поток людей был небольшим, поэтому мы успели подать все документы в тот же день. Обычно в день принимают до 10 человек из живой очереди. Некоторым приходится ждать 3–5 дней.

В итоге нам открыли шенгенскую визу на 2 года. Удивительно, но нам сделали все за 3 рабочих дня, а друзьям – за 14 дней. Заплатили в визовом центре за двоих 400 рублей.

Что ответили в визовом агентстве?

Компания «Визавиза» оформляет визы во все страны Шенгена. Правда, есть некоторые страны, на которые турфирма пока не набирает новых клиентов, так как нет возможности записать на прием.

– Цены на наши услуги начинаются от 350 рублей. Все зависит от страны оформления визы, цели подачи на визу (рабочая, туристическая и др.). Сроки оказания услуг на визу той либо иной страны отличаются. Например, на польскую визу сроки ожидания могут быть от недели до нескольких месяцев, так как спрос на визу больше, чем свободных мест для записи в консульстве. В связи с этим не всех клиентов удается записать с первого раза.

На визу в Германию сейчас идет запись уже на октябрь-ноябрь. На сентябрь все места расписали еще летом. Возможно, еще есть окошки зарегистрироваться на конец сентября – начало октября на визу в Австрию, Италию. Срок рассмотрения документов после подачи в визовый центр около 2 недель.

Пакет документов зависит от страны подачи и цели оформления визы:

на туристические визы это бронь гостиницы (некоторые страны просят выкупленные брони), билеты в оба конца и финансовые гарантии (справка о заработной плате за 3 месяца и выписка со счета);

для оформления рабочих виз требуется приглашение от работодателя;

для оформления гостевых виз требуется приглашение от приглашающего лица, и далее зависит от цели поездки.

Мы записываем в испанский визовый центр в Москве, так как в Беларуси визовый центр приостановил свою деятельность. В основном в России принимают документы от граждан Беларуси при наличии регистрации и в России. Потому особо и не работаем с визовыми центрами на территории России.

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