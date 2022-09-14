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Лукашенко окончательно перешел в цирковой жанр

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  • 14.09.2022, 13:29
  • 8,172
Лукашенко окончательно перешел в цирковой жанр

Диктатор участвует в клоунских постановках от Эйсмонт.

Связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал опубликовал видео, на котором Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин рубят дрова.

Диалог между диктатором и его другом явно является постановочным. Лукашенко наигранно размышляет о том, что «должен поделиться дровами с Польшей, чтобы не замерзли президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий».

Теперь мы стали свидетелями окончательного перехода Лукашенко в цирковой жанр.

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