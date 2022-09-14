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«Первая пуля прошла по касательной и ранила пса в морду»

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  • 14.09.2022, 13:42
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«Первая пуля прошла по касательной и ранила пса в морду»

Во время задержания инкассатора «Белгазпромбанка» силовики открыли стрельбу.

В начале сентября в Минске задержали семью: двоих братьев и жену одного из них. Это примерно совпало по дате с задержанием как минимум десяти инкассаторов из «Белгазпромбанка». «Медиазона» выяснила, что один из братьев, Ян Папкович, тоже работал на такой должности в этом банке, но при задержании, со слов его жены, о работе речь не заходила — от мужа требовали рассказать, «как он собирался ехать в Украину». Издание поговорило с Анастасией Папкович — о раненой при задержании собаке, допросе в войсковой части на Маяковского и уголовном деле против мужа и его брата.

В начале сентября телеграм-канал волонтерской инициативы «Списки задержанных» опубликовал информацию о задержании целой семьи: Яна, Анастасии и Алеся Папковичей.

Родственники рассказали, что раньше Ян работал инкассатором в «Белгазпромбанке». Он уволился 31 августа и 3 сентября с женой Анастасией планировал уехать в Польшу, где живет его старший брат Станислав. Однако 2 сентября в квартиру к Яну с обыском пришли силовики. Анастасию задержали вместе с мужем, но отпустили в тот же день. Сейчас девушка находится в безопасности.

По ее словам, все произошло 2 сентября утром в Заводском районе Минска.

— Мы жили не там, где прописан муж, а у друга детства мужа — на той же улице. Мы собирались уезжать с 2 на 3 сентября ночью в Польшу. Там живет старший брат мужа Стас, он арендовал дом на всех нас, и мы даже уже были вписаны в договор аренды, — рассказывает Анастасия. — Второго числа мы проснулись в девять утра, муж встал с кровати, пошел за полотенцем, и мы услышали, что открывается ключом входная дверь. Парень, с которым мы жили, в это время не мог прийти вообще ни при каких условиях. Ну и все. Мы с мужем смотрим друг на друга. Ждем. А когда заходишь в квартиру, первая дверь в комнату, где жил этот парень, а по коридору в конце наша с мужем. И я просто слышу, как с ноги выбивается первая дверь. Там звук характерный, понять можно. И потом следом выбиваются с ноги наша дверь.

По словам Анастасии, они даже не успели одеться после сна, как в комнату ворвались два силовика в полной экипировке с автоматами и четыре человека в черной форме. Кроме Анастасии и Яна в комнате ночевал их питбуль, который начал лаять на незнакомых людей. Один из силовиков, по утверждению девушки, выстрелил в собаку из автомата.

— Он не нападает, он просто испугался и начал гавкать. И они стреляют в собаку. У меня муж забирает собаку, чтобы она не побежала на них, и ложится на нее. Силовики стреляют уже второй раз, в мужа. Я услышала, как он кричит: «Нет, нет, не стреляйте. Я сейчас уберу собаку». Я посмотрела, что в собаку они попали.

Первая пуля прошла по касательной и ранила пса в морду. Старший брат Яна Станислав прислал фотографию ранения, сделанную уже после того, как животному в ветеринарной клинике наложили швы.

Вторая пуля прошла мимо собаки и Яна, говорит Анастасия. После стрельбы двое силовиков в экипировке долго ходили по комнате и искали отстрелянные гильзы.

— Мужу разрешили вывести собаку на балкон. Я только увидела, что она вся в крови. Муж понял, что пришли за ним, и он просто лег на пол и сложил руки за голову. Эти, которые были в черном, сразу начали кричать: «Лежать, не двигаться, не дергаться, никуда не смотреть, где телефоны?» Телефоны на столе лежали. Они взяли у мужа, начали спрашивать пароль. Он его назвал, сказал пароль от телеграма, но как только они вошли в телеграм, он у мужа «вылетел». Мой телефон просто разблокировали, но не полезли дальше, — вспоминает Анастасия Папкович.

После этого паре разрешили одеться. Яна отвели в другую комнату и, по словам Анастасии, долго избивали. Девушка утверждает, что силовики обвиняли ее мужа, что это он что-то сделал с телеграмом на телефоне и спрашивали, кому он писал последнее сообщение. Эти же вопросы позже задавали и самой Анастасии.

— Я говорю, что он телефон в руки даже не брал, вы же все видели. Они его очень долго били. Мне угрожали, но не трогали. У мужа остались дети от первого брака, которые жили с бывшей женой. Но они думали, что это мои дети и обещали забрать их в приют, а меня посадить на десять лет. Потом начался обыск. Силовики ко мне подходили и говорили постоянно: «Ну что, твой муж фашист? Значит, и ты тоже фашистка, получается?» У меня есть татуировки. Начали про татуировки спрашивать. Этим людям сложно было объяснить, что это руны, а не свастика.

Во время обыска из съемной квартиры Папковичей изъяли технику. После пару вывели на улицу. Анастасия в этот момент заметила, что муж сильно избит. Вдвоем их отвезли в часть внутренних войск на Маяковского. Там девушке сказали ждать в беседке на улице и готовиться к разговору. На ее просьбу позвонить родителям силовики ответили: «Если нам понравится с тобой разговор, то позвонишь, а если не понравится, то никто не будет знать, где ты».

— Потом меня позвали в это здание. И там в первом кабинете я увидела мужа. Он лежал на полу в наручниках. Меня завели в другой кабинет. Там следователь говорит: «Ну рассказывай, как вы собирались ехать на Украину?» Я пыталась объяснить, что мы в Польшу собирались, что у нас там уже даже дом арендован, и мы в договор аренды вписаны. Зачем нам в Украину? Мне начали объяснять, что у меня муж отбитый, он фашист, он против государства, у него неправильные мысли, что он будет за это сидеть очень долго. И вообще он собирался ехать наемником, а я должна была ехать туда медсестрой. Я говорю, что у меня медицинского образования даже нету. Они: «Ну, волонтером бы пошла», — пересказывает разговор Папкович.

После обыска на съемной квартире силовики поехали по месту прописки Яна, где жили его родители, продолжает Анастасия. За 20 минут до приезда силовиков к ним пришел Алесь, второй старший брат Яна. По словам девушки, он зашел проведать родителей и принес им продукты.

Алесь собирался уезжать в Польшу вместе с ней и Яном. Когда в квартиру к родителям братьев пришли силовики, они первым делом спросили у Алеся: «Ты тоже собираешься уезжать?» После утвердительного ответа начали избивать молодого человека при родителях, говорит Анастасия Папкович.

— Я еще когда сидела в этой военной части, смотрю — Алесь. Но подумала, что, может, показания какие-то привезли давать? Брат Яна как никак. Потом присмотрелась, а Алесь в наручниках сидит. Явно не свидетельские показания пришел давать. Мой муж, вероятно, более опасен, потому что у мужа наручники были за спиной застегнуты, а у Алеся спереди, — размышляет Анастасия.

После длительной беседы о том, что Анастасия «еще молодая, хочет испортить себе жизнь» и так далее, девушку отпустили домой. На выходе из части ей «посоветовали» никуда не уезжать, никому ничего не рассказывать, потому что «тебя мы тоже закроем».

— Это было 2 сентября, в пятницу. И только в среду мне сообщили, что Яна перевезли в СИЗО КГБ. А где он все это время был? Никто не говорит, никто ничего не знает. К его папе в понедельник приезжал следователь. Тоже спрашивал про Украину, как сын собирался ехать, вел ли дома разговоры. Про причину задержания нам сказали, что «намерения на совершение преступления». А на какое преступление — никто ничего не сказал. У него типа в телефоне нашли инструкцию по пересечению границы. Я говорю, слава богу, что не методичку.

Анастасия не знает, за что в действительности могли задержать мужа, и в очередной раз отрицает, что он собирался ехать воевать за Украину. До 2 сентября у него не было проблем с законом. Тем не менее, она предполагает, что задержание может быть связано с военным прошлым ее мужа.

— Потом выяснилось, что к парню, у которого мы жили, на работу на завод пришли кагэбэшники и начали всех проверять. И ему сказали, мол, сдай кого-нибудь, иначе мы тебя привлечем за протесты в 2020-ом. Ну и вот он сказал, что у меня есть друг, который у меня живет, он ходил на протесты, а сейчас собирается уезжать в Польшу. А муж у меня отслужил в спецназе в Марьиной горке. Очень много раз его звали работать и в «Альфу», и в СБП, и в ОСАМ, и во все эти места. Он работает восемь лет инкассатором, то есть человек, который умеет стрелять. Он у меня выступал на соревнованиях по боксу. Полный пакет угроз. А еще уезжать собирался, — рассказывает Анастасия Папкович.

Ее муж шесть лет работал инкассатором в «Белагропромбанке», не раз занимал первые места в профессиональных соревнованиях. Два года назад он перешел на работу в «Белгазпромбанк». В августе 2022 года Ян стал лучшим инкассатором банка.

В начале сентября в «Белгазпромбанке» задержали как минимум десять инкассаторов. Работники банка рассказали «Зеркалу», что их задержание может быть связано с оскорблением Лукашенко во внутреннем чате инкассаторов.

— У нас с мужем друг от друга никогда никаких секретов не было. И я знаю, что такого чата инкассаторов не существует, — утверждает Анастасия Папкович. — Ну, его нет. Я так понимаю, что это какая-то специально заказная была штука с задержаниями. Я там почти всех знаю, и там среди инкассаторов 90 процентов — это 50-летние бывшие менты и судьи. Кого и за что там задерживать? — недоумевает Анастасия.

По ее словам, от адвокатов стало известно, что сейчас ее мужу и его брату Алесю предъявлено подозрение в грубом нарушении порядка (несмотря на две предыдущие версии причин задержания Яна). По ее словам, в телефоне Алеся силовики нашли фото с протестов, где он с братом и Анастасией стоят на проезжей части. Имеет ли Ян Папкович отношение к делу инкассаторов «Белгазпромбанка», неизвестно. Его задержали 2 сентября, а других инкассаторов банка, по информации «Зеркала», — 6 сентября.

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