Зажатые под Херсоном командиры армии РФ ищут контакты с украинскими спецслужбами, чтобы сдаться в плен 6 14.09.2022, 14:01

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В огневом мешке заперты 25 тысяч российских военнослужащих.

Военный эксперт Олег Жданов в своем новом интервью рассказал, почему российская армия терпит поражения на некоторых направлениях и как ВСУ удалось провести успешное контрнаступление на Херсонском направлении.

В первую очередь эксперт отметил, что российские войска не собирались оборонятся: их тактика говорит о том, что российская армия собиралась продолжать наступление.

— Они не сели в глухую оборону и не стали ее глубоко эшелонировать, не создавали опорные очаги обороны. Я так понимаю, они просто готовились к продолжению наступления. Либо просто ждали, когда обретут резервы, либо, когда будет отдан приказ продолжить наступление, — говорит Олег Жданов в интервью каналу «Ходорковский Live».

Здесь также стоит понимать: мы инициировали игру генеральных штабов, когда российский Генштаб поверил, что главный удар будет на Южно-Бугском направлении и осуществил масштабную перегруппировку с переброской основных сил на это направление.

Жданов также отметил, что за последние дни все получили ответ на главный вопрос: «Готовы ли российские солдаты умирать за украинскую землю?»

— Оказалось, нет.

Я бы сказал, что это было даже не отступление, а бегство. Они бросили всю технику и вооружение. Уезжали на грузовых машинах, а были даже инциденты, когда отбирали у местных велосипеды.

Была и паника по эффекту домино. Когда украинские войска подошли к Купянску, российский гарнизон в Сватово снялся и ушел в сторону Луганской границы ближе к границе РФ. За ними потянулись колонны коллаборантов, которые тоже собирались пересечь границу РФ. Кстати, в Сватово российские военные отобрали порядка 20 частных автомобилей у жителей, чтобы просто добраться до границы. Известно, что в Старобельске тоже пакуют вещи.

На вопрос, почему украинской армии гораздо меньшим составом, нежели российская, удалось заставить бежать в панике российские войска, Жданов отвечает сначала коротко: «Сила — в знании», а затем продолжает:

— Воюют не числом, а умением. И мы его показали. Многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что российская армия не обучаемая. Когда идет применение, допустим, тактики высокого маневра и большого рассредоточения сил на широком фронте, они не понимают, что происходит. Отсюда хаос и паника: только что стреляли спереди, теперь сзади, потом справа или слева. Они не понимают, где враг, что делать и куда бежать. У них срабатывает инстинкт самосохранения, и они уходят максимально быстро.

Армия — зеркало государства. Что построено в государстве, а это диктатура, тот же самый принцип и в армии.

При этом на Донецком направлении наблюдается иная ситуация: там российская армия сохраняет боеспособность и активно пытается атаковать.

— Мы продолжаем держать оборону на Донецком направлении, а российская армия атакует. Это происходит за счет того, что там воюют наемники. Костяк этой армии — 80% частных военных компаний. Нет юридической ответственности, чтобы привлечь к ответственности контрактника, который отказывается от участия в боевых действиях — «специальная военная операция» предусматривает добровольное участие. С наемниками по-другому.

Они подписали контракт с частной компанией, она платит им деньги. Если кто-то откажется выполнять условия контракта, то с него в лучшем случае потребуют неустойку и возврат денег, в худшем могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение условий контракта. Поэтому, не считаясь с потерями, они продолжают атаковать.

Там был прецедент, когда российское командование запросило несколько часов прекращения огня, чтобы собрать тела убитых с поля боя, потому что их количество было таково, что следующая атака не могла состояться, так как невозможно пройти по телам убитых.

Что касается Херсонского направления, то там, по словам Жданова, идет пассивное контрнаступление.

— Там собралась самая многочисленная и самая боеспособная группировка РФ, которую туда перебросили в результате маневра нашего генштаба в плане определения главного удара. Там находится порядка 25 тысяч военнослужащих. Мы их заперли в огневом мешке.

Мы контролируем все логические пути и каждый день пресекаем любые попытки пересечь Днепр. Недавно мы снова нанесли удар по переправам, которые они пытаются создать вдоль Антоновского моста.

Основной удар приходится на правый берег, и сейчас у российских войск там проблемы: снарядный голод, нехватка боеприпасов и топлива. К тому же все солдаты знают: путей отхода с правого берега нет.

При этом эксперт поясняет: когда ВСУ начинали операцию на Херсонском направлении, многие сомневались, спрашивая, почему ВСУ не идет вперед и не наступает. Сегодня же эта операция дает свои плоды.

— Командиры среднего и младшего звена сами отводят российские войска от линии фронта. На некоторых направлениях даже на несколько десятков километров. Низкий моральный дух и отказ от дальнейших боевых действий приводит к тому, что бойцы просто начинают уходить с линии фронта. Если они их не отведут сегодня, они завтра сами уйдут, но тогда это будет потеря управления над войсками. Если их отведет командир, тогда можно еще на какое-то время сохранить управляемость войск.

Этот уход с линии фронта на Херсонском направлении начал принимать массовый характер. К тому же мы получили официальную информацию от оперативного командования «Юг» ВСУ, что командиры среднего звена ищут контакты с командирами спецслужб Украины, чтобы обговорить условия сдачи в плен.