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NASA интересуется, как вы хотите назвать будущую экспедицию на Уран

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  • 14.09.2022, 14:15
NASA интересуется, как вы хотите назвать будущую экспедицию на Уран

Вот некоторые названия, которые предложили пользователи Twitter.

Единственным космическим аппаратом, посетившим Уран, был зонд «Вояджер-2», который пролетел мимо планеты в 1986 году. Сейчас исследователи планируют запуск новой миссии, которая, возможно, отправится с Земли в 2032 году, если инженеры приступят к реализации создания орбитального аппарата и зонда уже в 2023 году. По этому поводу NASA решило спросить пользователей социальной сети Twitter: «как бы ВЫ назвали миссию орбитального аппарата и зонда на Уран?», пишет Naked science.

Вот некоторые названия, которые предложили пользователи:

«Каролина» — в честь астронома Каролины Гершель; она работала вместе со своим братом Уильямом, которому приписывают открытие первых двух известных спутников Урана;

«Дискавери» — в честь самого популярного космического челнока NASA (который сам был назван в честь одного из двух кораблей, на которых британский исследователь Джеймс Кук «открыл» Гавайи);

«Эрхарт» в честь пионера авиации Амелии Эрхарт;

MUSE, аббревиатура от Mission Uranus Science Expedition (Научная экспедиция на Уран);

«Se7en», дань уважения его седьмой планете от Солнца, а также триллеру 1995 года с Морганом Фрименом в главной роли;

«Буря», по названию пьесы Шекспира (потому что все спутники Урана названы в честь персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа).

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