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«Ощущаешь себя как в учебнике истории»

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  • 14.09.2022, 14:31
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«Ощущаешь себя как в учебнике истории»

Минчанка рассказала, как поехала с друзьями поехала в Турцию через Месопотамию.

Минчанка Настя вместе с друзьями отправилась в путешествие из Тбилиси в Анталию через Месопотамию – и теперь делится своими впечатлениями, пишет citydog.

– Всего нас было трое: я, двое моих друзей – пара из Казани – и две собаки: их американский стаффордширский терьер Гэтсби и мой померанский шпиц Мишка, – рассказывает Настя. – Мы ехали на достаточно убитой машине – ей уже 22 года.

Забегая вперед, скажу, что она выдержала путешествие и была полезна тем, что не привлекала к себе внимание. Если бы у нас был дорогой автомобиль, опасений за безопасность было бы больше. А так на нас смотрели с жалостью и проходили мимо – никаким ворам мы были не нужны, потому что машина выглядит ужасно.

Впереди – 2500 километров: «Поступили довольно спонтанно»

Насте 28 лет, она копирайтер. Весь год девушка жила в Тбилиси, пока в августе двое ее друзей не предложили махнуть в Анталию: им не очень понравилось в Тбилиси, и они решили попробовать наладить быт в Турции. И Настя согласилась.

– Когда просматривали карту, поняли, что будем проезжать через Месопотамию. Решили, что по дороге обязательно надо посмотреть древние места, о которых мы читали только в учебниках. Так мы наметили очень примерный маршрут.

«Не скажу, что серьезно готовились к поездке: поступили довольно спонтанно. Все, что я сделала, – разобралась, как везти через границу свою собаку (для меня это первый опыт – до этого ее перевозила мама), и за пару недель до путешествия загуглила места, которые мы планировали посетить: что там посмотреть, где поесть и прочее. На этом подготовка закончилась».

Мы решили, что будем ехать по 5 часов в день: этого достаточно, чтобы не сильно уставать и при этом успевать посмотреть города, которые проезжаем. Первая наша точка была в Батуми – там же мы и ночевали: решили, что вот так сразу добраться до Турции будет слишком выматывающе.

Дальше маршрут был такой: Эрзурум – Хасанкейф – Мидьят – Мардин – Дара – Гебекли-Тепе – Газиантеп – Мерсин – Анталия. Из них Газиантеп и Мардин – самые значительное в плане городов, что можно было посмотреть на этом пути.

Жара +40°C, сломанный кондиционер и две собаки: «Окунули пса в реку Тигр – это немного облегчило ему поездку»

Примерно на третий день пути в машине сломался кондиционер, говорит Настя. Как раз в этот момент ребята находились в очень жаркой точке: температура была +40°C и больше – это практически пустыня, где вокруг нет тени. Было очень тяжело – и людям, и собакам.

– Мы были уставшими, нам было очень жарко. А когда видишь, что и твоей собаке нехорошо, начинаешь сильно нервничать. Мы иногда срывались друг на друга, особенно понимая, что нам некуда девать питомцев: боялись, что им станет плохо. Усталость от долгой дороги тоже сказывалась на общем состоянии и настроении.

Но особенно досталось тогда большому псу, поэтому при первом удобном случае мы окунули его в реку Тигр – как раз проезжали в тех местах. Это была болотистая грязная вода, которая все равно немного облегчила поездку собаке.

Шпицу же было немного проще переносить такую жару из-за длинной шерсти – она защищает от солнца. При особо высоких температурах и ему было немного сложно, но некритично – он все равно продолжал идти. Спасало то, что у нас было с собой очень много бутылок с водой: замерзшая, холодная, теплая – я была буквально увешана ими.

Отмечу, что гораздо хуже Мишке было от того, что на него все смотрели. В Турции, мусульманской стране, собака считается грязным животным, и там их редко берут домой. А поскольку мы находились в довольно консервативной части страны, на наших псов засматривались, их боялись, переходили на другую сторону улицы, отворачивались или, наоборот, пытались погладить, особенно дети. И моему Мишке это не нравилось: он в принципе не любит незнакомцев.

Когда мы были в Эрзуруме, он все время лаял – вел себя как истеричная шавка, которая постоянно орет. Я не знала, что делать, такое с ним было впервые. Но, к счастью, когда мы оказались в месте, где на него не пялятся, все наладилось. Советую учитывать такие моменты, если собираетесь ехать в подобные страны со своими питомцами.

Какие впечатления оставила Месопотамия: «Ощущаешь себя там как в учебнике истории»

Во время путешествия меня больше всего впечатлил сам факт того, где мы оказались: ощущаешь себя там как в учебнике истории. Месопотамии сейчас нет на карте, Тигр и Евфрат далеко не самые известные реки, но тем не менее это одна из очень важных цивилизаций. Правда, глядя на некоторые локации, невозможно осознать, насколько они масштабны и значительны, ведь по большому счету это просто руины.

«Не вижу особого повода останавливаться в Эрзуруме, если это не по дороге, как было у нас. Это оживленный, современный жаркий город, где рядом находится горнолыжный курорт. Там есть комплексы мечетей, интересные гробницы и много торговых центров. На этом все: по большому счету он нам нужен был, чтобы просто переночевать».

Половина мест, где мы были, – это консервативная часть Турции, поэтому закрытая одежда, которую я с собой прихватила, очень пригодилась. Правда, когда мы приехали в Эрзурум, наш первый турецкий город (но еще не Месопотамия), мы обо всем этом забыли и вышли из машины в обычной летней одежде. И, когда я проходила в коротких шортах мимо бабушки, сидящей на улице, она замахнулась на меня палкой. Они не понимают, как можно так одеваться.

Если говорить о Месопотамии, то здесь очень впечатлил город Мардин: мы подъехали к нему ночью и просто ахнули. Это была огромная гора, которая светится разными цветами, и на ней снизу вверх расположены дома. До этого я бывала и в других горных городах, но чтобы вот так это выглядело…

В Мардине мы поселились в каменном доме с двориком: говорят, ему около 500 лет. Не знаю, насколько это правда, но дом и правда старый. Там вообще не парятся над тем, чтобы все отреставрировать.

«Ходить по улицам Мардина можно либо зигзагом, либо по лестницам. Без дрона невозможно передать все эти виды, они невообразимы. А венчает гору крепость, в которую мы, к сожалению, не смогли попасть – она была закрыта».

В Газиантепе, который считается гастрономической столицей Турции, впечатлил сервис (впрочем, как и во всей стране в целом): быстрый, продуманный и дешевый. Хотя иногда у них даже меню нет – вам просто рассказывают о том, что есть в заведении.

Мы были в Газиантепе всего сутки и не успели попробовать все, что хотелось бы, но то, что удалось, на вкус было очень интересным: кухня однозначно отличается от того, что готовят в Анталии, например.

Особенно запомнилось маленькое заведение, в котором подают только лахмаджун. Не успел сделать заказ – а его вам уже принесли. Ведь если ты сюда пришел, значит именно его и хотел заказать.

Мидьят – просто интересный каменный средневековый город, который выглядит не хуже, чем какой-нибудь город в Италии. Это все те же каменные дома, на крышах которых расположены кафе или проходят тусовки. И одна из достопримечательностей Мидьята – большой дом, с которого открывается красивый вид. Говорят, он принадлежал богатой ассирийской семье. Сейчас же он находится в собственности у государства.

«Самой значительной частью нашего путешествия стал комплекс Гебекли-Тепе. Когда оказываешься внутри или рассказываешь о нем, не хватает разума осознать, что это за место. Внешне это просто круглый забор, выложенный камнями, и внутри него находятся мегалиты – огромные камни с высеченными фигурками. Но только подумайте: этому комплексу 12 000 лет, и его называют нулевой точкой истории. Кстати, с собаками нас туда пустили».

Ну а самое трэшовое в путешествии было то, что мы находились около границы с Сирией. Как-то раз утром друг прислал мне сообщение, что Турция объявляет военную операцию в Сирии. Я, честно говоря, очень испугалась и сразу побежала поднимать друзей. Но откладывать поездку мы не могли, поэтому сели и поехали дальше. А потом узнали, что новость опровергли: что именно там происходило, было не совсем понятно, кроме одного – это совершенно не та ситуация, которая происходит в Украине.

А что по деньгам? «Потратили на бензин чуть больше 300$»

У нас с друзьями был раздельный бюджет. Я придерживалась такого принципа: беру что-то, если только решу, что мне это нужно, а там, где возможно, экономлю. Но какой-то определенной суммы я не выделяла, ведь довольно сложно предугадать, сколько ты потратишь: ты не знаешь цен, не знаешь, что тебе понадобится, не знаешь вообще, что там есть. Я не считала, сколько потратила за всю поездку, но некоторые траты могу вспомнить.

Одна из самых больших статей расходов – дорога. Машина, на которой мы ехали, «ест» очень много бензина, поэтому мы потратили на весь путь до Анталии чуть больше 300$ (мы ехали в одну сторону). Из этой суммы моя доля была 150$.

На жилье мы с друзьями решили экономить, но при этом старались выбирать варианты, где нам было бы не отвратительно останавливаться. В среднем такое жилье стоило 25–30$ на человека (или пару). На еду, как мне кажется, нам хватало до 15$ на человека в день (это очень примерная сумма).

Также было очень много расходов, связанных с организацией путешествия: например, после Турции я собралась ехать в Минск, но теплых вещей у меня не было, поэтому пришлось их покупать там. Также я купила чемодан, ведь ехала с рюкзаком, переноску, ну и, собственно, весьма недешевые авиабилеты. Много денег ушло на оформление документов для собаки (как оказалось, ненужных), внезапное ее лечение в Анталии и разные мелочи для нее.

Разумеется, когда находишься в Турции, хочется пробовать много разной еды, что мы и делали. Например, поскольку в регионе, где мы были, очень много фисташек, невозможно пройти мимо них. Там их продают примерно по 10$ за 1 кг (мы купили 2 кг). Еще я купила самый простой лукум (хотя стоило бы купить классный, но поменьше), турку, чаи, кофе мененгич и дибек, дерматологическую косметику, финики и другие сладости.

Большой плюс Турции в том, что там можно очень дешево поесть: примерно 3–5$ стоит огромная тарелка с кебабом и гарниром (салаты, йогурты, различные намазки, рис, овощи или лаваш). Часто воду и чай приносят бесплатно. Примерно так мы все время и питались.

С учетом орграсходов я потратила очень немало, но хочу успокоить: без собаки, шопингов и спонтанных перелетов ваш бюджет не будет большим, ведь в Турции все дешево. Оглядываясь, я понимаю, что не могла потратить меньше, потому что мне реально нужны были многие вещи, которых не было с собой. Некоторые из них в Минске стоили бы дороже, а некоторые просто оставляют крутую память от поездки.

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