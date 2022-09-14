В эфире ток-шоу Соловьева признали поражение РФ под Харьковом – в студии гробовая тишина 16 14.09.2022, 14:35

13,568

Риторика российских пропагандистов радикально изменилась.

В прямом эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева на всю Россию признали поражение российской армии в Харьковской области, где накануне ВСУ разбили российскую группировку и вынудили выживших отступать на восток.

Обсуждая итоги сражения, российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что Россия должна признать поражение от Украины в Харьковской области, поскольку в противном случае при отсутствии выводов последует новое поражение Москвы.

Более того, Шахназаров под гробовое молчание гостей студии заявил, что если РФ не сделает выводы из произошедшего, следующее поражение будет еще более тяжелым. Он призвал россиян реально смотреть на вещи и заявил, что Россия ведет войну против мощнейшего противника в лице Украины.

«Надо признать поражение в районе Харькова. Это надо признать, потому что поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы, а если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, которое может быть гораздо серьезнее. В этом смысле нужно реально смотреть на вещи, это действительно сложная ситуация. Надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником», - заявил Шахназаров.

Издание dialog.ua отмечает, что спустя полгода войны риторика российских пропагандистов радикально изменилась: огромные потери в живой силе и технике отрезвили РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».