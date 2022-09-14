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«Пришел лэнд-лиз, откуда не ждали»

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  • 14.09.2022, 14:53
  • 3,614
«Пришел лэнд-лиз, откуда не ждали»

Бойцы полка Калиновского захватили интересные трофеи.

Бойцы полка Калиновского воюют на передовой в Украине. В ходе боевых столкновений белорусские добровольцы захватили интересные трофеи.

«Казаки с Дальнего Востока наконец добрались до Украины и даже не пожалели жизни, чтобы в полку Калиновского появилось немного дополнительного БК.

Вы же догадывались, что деоккупация — это не только дело чести, но и масса приятных бонусов? Что может больше порадовать настоящего воина, чем десяток трофейных РПГшек в запасе», — написали бойцы.

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