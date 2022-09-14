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Reuters: Козак приносил Путину мирное соглашение по Украине в начале войны

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  • 14.09.2022, 14:57
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Reuters: Козак приносил Путину мирное соглашение по Украине в начале войны

Но российский диктатор его отверг.

Когда началось вторжение России в Украину заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак «приносил» президенту РФ Владимиру Путину предварительную сделку, которая якобы была заключена с Киевом. Но Путин отклонил ее и продолжил «спецоперацию».

Об этом сообщает Reuters.

Сделка, по данным издания, должна была удовлетворить требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО. По словам Козака, заключенная им сделка якобы избавляла Россию от необходимости продолжать войну в Украине. Он рекомендовал Путину согласиться с ней.

В свою очередь, как пишет Reuters, Путин ясно дал понять, когда ему представили сделку Козака, что уступки, о которых договорился его помощник, не зашли достаточно далеко, и что он расширил свои цели, включив в них аннексию участков украинской территории. В итоге сделка сорвалась.

На вопрос о выводах Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация».

При этом сам Козак не ответил на запросы о комментарии по этому вопросу, направленные через Кремль.

Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению, но не ответил на вопросы о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута. «Сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании», - сказал Подоляк.

Два из трех источников сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения России 24 февраля. По словам источников, через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась Россия, и порекомендовал Путину подписать соглашение.

«После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали добро; он получил сделку. Он принес его обратно, и они сказали ему убраться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела», - сказал один из источников издания, близких к российскому руководству.

Третий источник, которому рассказали о событиях люди, проинформированные о дискуссиях между Козаком и Путиным, отличается от времени, говоря, что Козак предложил сделку Путину и получил ее отказ незадолго до вторжения.

При этом авторы говорят о том, что даже если бы Путин согласился с планом Козака, остается неясным, закончилась бы война.

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