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В немецком Мюнхгаузене угнали белорусский трактор МТЗ

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  • 14.09.2022, 15:02
  • 1,690
В немецком Мюнхгаузене угнали белорусский трактор МТЗ
иллюстрационное фото

Транспортное средство красного цвета исчезло с земельного участка.

В немецком населенном пункте Мюнхгаузен федеральной земли Бавария угнали трактор «МТЗ-82 Беларус». Об этом сообщает местная полиция.

Происшествие случилось в ночь с субботы 10 сентября на воскресенье 11 сентября. Транспортное средство красного цвета исчезло с земельного участка.

Уточняется, что правоохранители сразу же инициировали розыск пропавшей сельскохозяйственной машины. Больше подробностей в пресс-релизе не содержится.

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