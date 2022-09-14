В немецком Мюнхгаузене угнали белорусский трактор МТЗ

В немецком Мюнхгаузене угнали белорусский трактор МТЗ1
- 14.09.2022, 15:02
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Транспортное средство красного цвета исчезло с земельного участка.
В немецком населенном пункте Мюнхгаузен федеральной земли Бавария угнали трактор «МТЗ-82 Беларус». Об этом сообщает местная полиция.
Происшествие случилось в ночь с субботы 10 сентября на воскресенье 11 сентября. Транспортное средство красного цвета исчезло с земельного участка.
Уточняется, что правоохранители сразу же инициировали розыск пропавшей сельскохозяйственной машины. Больше подробностей в пресс-релизе не содержится.