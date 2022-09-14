«Напоминает Балаклею»: террорист Гиркин спрогнозировал новое направление удара ВСУ 3 14.09.2022, 15:03

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Оккупационных войск не хватит для сдерживания украинской армии.

Бывший главарь боевиков «ДНР», российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что после Харьковщины ВСУ могут взяться за освобождение Запорожской области, сообщает «Главред».

Так он прокомментировал заявление «главы» Запорожской ВГА Рогова о сосредоточении беспрецедентных сил ВСУ на его направлении.

«Быть может, силы там и не так велики, как представляется Рогову, но я точно знаю - там и у нас - ни достаточных сил, ни сколько-нибудь укрепленных позиций не было до самого недавнего (неделя назад времени). И - в целом - ситуация сильно напоминает ту, что была в районе Балаклеи ту же неделю назад», - написал Гиркин в соцсетях.

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