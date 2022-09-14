Госдума РФ ратифицировала соглашения о продлении сроков использования российских военных баз в Беларуси 4 14.09.2022, 15:29

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Договор продлен на 25 лет

Государственная дума России ратифицировала протоколы о продлении использования двух российских военных объектов в Беларуси, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Инициативы были внесены российским правительством.

Межправительственные протоколы к ранее заключенным российско-белорусским соглашениям предусматривают продление на 25 лет сроков использования двух российских военных баз на территории Беларуси: радиотехнического узла «Барановичи», предназначенного для автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, и радиостанции «Вилейка» (объект ВМФ России).

Представляя документы на ратификацию, полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко отметил, что прекращение действия соглашений приведет к выводу узла «Барановичи» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении, а остановка «Вилейки» приведет к сокращению «зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками при выполнении ими задач в Атлантическом океане.

Российский депутат Константин Затулин отметил, что «противники белорусско-российской интеграции» регулярно поднимали вопрос о необходимости закрыть эти два объекта.

— Но должен отдать должное руководству Республики Беларусь: как функционировали они, так и функционируют на безвозмездной основе, — цитирует Затулина БелТА.

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