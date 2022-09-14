Россияне из танков обстреляли собственные позиции 3 14.09.2022, 16:01

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Украинский дрон заснял курьезный случай.

Российские захватчики нанесли поражение по собственному блокпосту. Курьезный случай снял дрон DJI Matrice 300.

Российские оккупанты обстреляли из танков свой же блокпост во время атаки Вооруженных Сил Украины на захваченное россиянами село. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Telegram-канал «Диванно-штурмовая бригада».

Военкор Роман Бочкала уточнил, что этот эпизод войны произошел на Запорожском направлении. Видео снял волонтерский дрон украинцев DJI Matrice 300.

Видео начинается с кадров танковой атаки ВСУ на позиции врага, и примерно на 01:02 видно, как россияне бьют из танков и БТР по своему же блокпосту.

Авторы видео отмечают, что на кадрах видно применение немецкого суббоеприпаса SMArt 155 – высокоточного 155-миллиметрового снаряда, спроектированного для стрельбы на большие расстояния и гарантированного поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении с верхнего полусферы.

Также там показано «уничтожение БТР-82А при помощи боеприпаса с французским FU RALEC DE F3 или немецким FRAPPE с неконтактным взрывателем». В конце видео показан пролет украинского БПЛА Лелека-100.

Точная информация о месте и времени боя не уточняется.

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