В Луганске мобилизированные устроили бунт

В Луганске мобилизированные устроили бунт5
- 14.09.2022, 16:29
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Их хотели перебросить на фронт в «ДНР».
Во временно оккупированном Луганске устроили бунт против отправки мужчин, которых ВСУ выбили из Харьковской области, в так называемую «ДНР», чтобы воевать уже на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
«В Луганск вернулись мобилизованные, выбитые из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в так называемую «ДНР». Мамкиных героев своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не уйдут», - говорится в сообщении.