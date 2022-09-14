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В Луганске мобилизированные устроили бунт

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  • 14.09.2022, 16:29
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В Луганске мобилизированные устроили бунт

Их хотели перебросить на фронт в «ДНР».

Во временно оккупированном Луганске устроили бунт против отправки мужчин, которых ВСУ выбили из Харьковской области, в так называемую «ДНР», чтобы воевать уже на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

«В Луганск вернулись мобилизованные, выбитые из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в так называемую «ДНР». Мамкиных героев своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не уйдут», - говорится в сообщении.

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