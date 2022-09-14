Украинские пограничники показали, как усиливают границу с Беларусью

Украинские пограничники показали, как усиливают границу с Беларусью1
- 14.09.2022, 16:34
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Подразделения совместно тренируются проводить освобождение и зачистку районов от вражеских сил.
В Житомирской, Ровенской и Волынской областях начались учения подразделений НГУ, ГНСУ, НПУ и ТРО Северный ураган - 2022.
Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба и другие подразделения МВД совместно с Силами территориальной обороны ВСУ проводят активную фазу учений Северный ураган 2022 в районах, граничащих с Беларусью. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на МВД Украины.
Правоохранители и военные отрабатывают задачи инженерного устройства оборонных позиций и минирования территории. Подразделения совместно тренируются проводить освобождение и зачистку районов от вражеских сил, а также отрабатывают обнаружение, блокировку и ликвидацию вооруженных формирований и ДРГ.
Защитники Украины непрерывно совершенствуют боевые навыки и повышают боевую готовность, чтобы при необходимости дать достойный отпор агрессору.
Напомним, в Житомирской, Ровенской и Волынской областях начались тактико-специальные учения подразделений НГУ, ГНСУ, НПУ и ТРО Северный ураган - 2022. Такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД в районах ответственности и боевого согласования с силами Теробороны ВСУ.