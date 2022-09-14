Армения обратилась к ОДКБ с просьбой о военной помощи

Армения обратилась к ОДКБ с просьбой о военной помощи15
- 14.09.2022, 16:40
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Пашинян сообщил о 105 погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении сообщил о 105 погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном.
Он отметил, что в результате боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении, пишет «Медуза».
«Мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении», — заявил премьер Никол Пашинян в парламенте.
Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит, что «в случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».
Тем временем, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что миссия ОДКБ прибудет в Армению 15 сентября.
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном
В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Баку обвинил Армению в провокациях, минировании путей снабжения и обстрелах.
Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы и обратился в ОДКБ.
Стороны сообщили о десятках погибших.