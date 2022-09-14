Эксперт рассказал, как контрнаступление ВСУ отразится на поставках оружия 14.09.2022, 17:02

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Фото: AP

Окончание войны в интересах не только Украины.

После успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины в Харьковской области военная помощь Украине, вероятно, будет расти.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире проекта FREEДОМ.

«Для многих это стало приятной неожиданностью - скорость и успешность контрнаступления на Харьковщине. И конечно же, єто приветствуют. Мне кажется, что это еще и воодушевляет те страны, которые больше всего сомневались в том, какую поддержку необходимо предоставлять Украине. Сейчас уже очевидно, что ВСУ эффективно используют по назначению те системы вооружения, которые предоставляются», - говорит эксперт.

Мусиенко отметил, что Украине очень важно сейчас сосредоточиться и давать понять партнерам, что нам необходимо увеличение поддержки по авиации, по средствам ПВО и артиллерии, танкам, бронемашинам, для того, чтобы поддерживать контрнаступление и деоккупацию украинской территории.

«Все больше стран уверены в Украине и все больше стран хотят разделить успех, который сейчас демонстрируют ВСУ на поле боя, присоединившись в тот или иной способ, предоставив военную летальную и не летальную помощь, чтобы засвидетельствовать свою поддержку», - говорит он.

По его словам, окончание войны в интересах не только Украины, но и других стран, поэтому они должны поставлять больше оружия.

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