Банки массово пересматривают ставки по кредитам 14.09.2022, 17:12

Также изменилась выдача некоторых займов.

Банки массово пересматривают процентные ставки по кредитам, а также возвращают некоторые займы. В феврале и марте они заметно урезали потребительское кредитование, а некоторые — и вовсе свернули. Журналисты zerkalo.io посмотрели, под какие проценты банки возвращают кредиты для физлиц.

Многие банки снизили процентные ставки по кредитам до 23,33% годовых. Это связано с решением Нацбанка, который с 12 сентября вернул процентный потолок по банковским кредитам. С этой даты регулятор ввел такой показатель, как расчетные величины стандартного риска для физлиц и компаний. Они ограничивают процентные ставки по банковским займам.

На это решение регулятора отреагировали банки: некоторые подняли ставки по кредитам, а некоторые — опустили до 23,33%. К примеру, «Белагропромбанк» среди прочего вернул выдачу кредитов на автомобили. Так, займ на приобретение авто у автодилера можно получить под 23,33%, привязка к ставке рефинансирования. Банк может прокредитовать до 100% стоимости авто.

Под ставку 23,33% годовых «БТА Банк» предлагает потребительский кредиты «Твиксс», «Банк БелВЭБ» — кредитную карту «Яркая кредитка», «Банк ВТБ» по кредитной карте «PLAT/ON» (по этому продукту снизили ставку более чем на шесть процентных пунктов).

А вот «Банк Решение» поднял ставки по овердрафту для зарплатных клиентов до 23,33% годовых.

«Белгазпромбанк» с 7 сентября вернул кредиты на строительство и приобретение квартир от застройщиков-партнеров.

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