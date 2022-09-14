Путин сам себя загнал в угол Андрей Зубов,

14.09.2022, 17:28

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Андрей Зубов

Фото: Максим Поляков

Перелома ждали — и вот он произошел.

Последнее поражение российской армии в Харьковской области продемонстрировало всему миру то, о чем говорили и раньше эксперты в будущем времени.

Тенденции противостояния России и Украины вели к перелому на поле боя, так как Россия истощала свои ресурсы, а Украина получала все более мощную подпитку от самых развитых стран Запада. Перелома ждали — и вот он произошел. Ожидаемое может не свершиться, и на это была надежда в Кремле, свершившееся становится безусловным неотменяемым фактом. То, чего ожидали специалисты и то, что произошло, точно не может быть случайностью. Происшедшее 6−12 сентября — осуществление долговременной тенденции. Если угодно, переход количества все возрастающей помощи Украине в качество масштабной военной победы.

Думаю, что и звонок Олафа Шольца Владимиру Путину, и сегодняшние заявления Госдепа США и Урсулы фон дер Ляйен — это прямые следствия случившегося на полях сражений.

Германские социал-демократы — старинные друзья Путина, но они не враги себе ради Путина. И потому Шольц объяснил российскому правителю (это, конечно, только мое предположение), что больше он не сможет удерживать Бундестаг от поставок тяжелых вооружений в Украину — танков, ракет большого радиуса действия, самолетов. То же сделают и партнеры ФРГ по НАТО. Получив новые мощные виды оружия, украинская армия быстро сможет завершить деоккупацию Украины. Шольц, и это уже было объявлено официально, советовал Путину немедленно начать переговоры с президентом Украины. При этом тема территорий не должна обсуждаться. Полный уход России за пределы международно признанных границ Украины — абсолютное предварительное условие любых переговоров. По сути дела, переговоры с Украиной будут касаться только суммы репараций, которые выплатит Россия за те страшные убытки, которые она нанесла жертве агрессии.

Когда Нед Прайс заявил, что с каждым днем войны условия мира для России будут все более тяжелыми, он озвучил согласованный союзниками по НАТО принцип. И он понятен — каждый день войны — это новые разрушения и новые жертвы — и за все это России придется платить. Так что лучше останавливать войну прямо сейчас, а не уничтожать в ярости украинские электростанции — за них тоже придется платить и очень много.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен дает заключительный аккорд этому натиску на Путина и партию войны. После переговоров с Украиной должны быть и переговоры с Евросоюзом и с НАТО. За снятие санкций с России, ей придется тоже заплатить большую цену. Но это будут не деньги, а уступки, которые будущую Россию сделают безопасной для мира и исключат новые агрессивные действия с ее стороны в отношении какого-либо народа.

Можно ли будет России, даже проиграв войну с Украиной и уйдя с ее территорий, не платить репараций и не идти на уступки Западу? Теоретически — можно. Вряд ли НАТО начнет ядерную войну с Россией. Но тогда перед Россией открывается прямой и короткий путь превращения в страну-изгоя, нищую, замкнутую саму на себя и все более отстающую от стремительно развивающихся соседей, в том числе и от Украины, — в некую Северную Корею в сравнении с Украиной — Южной Кореей.

Устроит ли такой вариант российскую элиту? Будут ли довольны им военные, столь много потерявшие уже в этой бессмысленной войне и имеющие перспективу потерять еще больше, и, наконец, согласится ли народ России на мизерабельное существование после трех десятилетий какой-никакой свободы и благополучия? Это — открытый вопрос.

Сейчас Запад говорит с Путиным, прекрасно понимая, что Путин сам себя загнал в угол. Понимает ли это он сам? Думаю, Шольц в течение 90 минут объяснял русскому правителю его истинное положение и перспективы. Понимают ли это генералы и высшие чиновники из окружения правителя? Думаю, понимают отлично. Степень осознания нынешней загнанности в угол, и только она, откроет перспективу выхода из этого мрачного угла на просторы новой, достойной русского народа, жизни.

Не случайно Путину позвонил именно Олаф Шольц. Германия имеет опыт, что такой выход из тотального, позорного и разгромного провала к достойной жизни в принципе возможен. Быть может это был «обмен опытом»?

Андрей Зубов, Facebook

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