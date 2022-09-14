«Единственный способ увидеться с семьей — поехать на машине через всю Европу» 14.09.2022, 17:42

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Белорус рассказал, как путешествовать на кемпере с ребенком и собакой.

Георгий Качановский, CEO Scootapi, пару недель назад вместе с женой Анной, пятимесячной дочкой Амелией и собакой Верой отправился в путешествие на кемпере. Вместе они проехали путь от Польши до Испании, заехали в «множество уютных европейских городков» и повернули обратно, с заездом в Чехию. Георгий и Анна рассказали dev.by, как решились на путешествие, с какими проблемами столкнулись и стоит ли вообще ездить с маленьким ребенком по Европе в автодоме.

«Единственный способ увидеться с семьей — поехать на машине через всю Европу»

— Эта история началась с того, что Аня соскучилась по своей семье, — говорит Георгий. — Ее сестры запланировали отдых в Испании, и Аня с радостью полетела бы к ним на самолете, но у нашей дочки Амелии нет беларусского паспорта — только вид на жительство, а это значит, что Амелию не смогут взять на борт. А без дочки Аня, конечно же, не полетит. И мы решили, что единственный способ увидеться с семьей — поехать на машине через всю Европу в Испанию.

Автодом купили так. Я ехал на самокате по Кракову и увидел кемпер с бородатым водилой за рулем. Подъехал к нему, спросил, занимается ли он турами в лес или горы. Он сказал, что не нет. Я огорчился, и тут он говорит, что продает эту машину. «О, продаешь? А покажи-ка, что у тебя там внутри!». Он показал, и я тут же: «Покупаю!» Всучил предоплату, обменялись контактами и за два месяца решили вопрос. Изначально машину предложили за 10 тысяч долларов, но потом сделали скидку до 8 тысяч, так как с документами вышли танцы с бубном.

К поездке готовились так. Вбили точку в Google, я скачал приложение Organic Maps от создателей Maps.me и загрузил офлайн карты по нашему маршруту. Затем поехали в поле на тестовую ночевку — посмотреть, чего не хватает. Оказалось, по мелочи — посуды, одеяла. Оглядываясь назад, могу сказать, что машина укомплектована.

Внутри есть две кровати, на которых, по идее, могут спать четыре человека. Также есть кухонька с раковиной и плиткой, небольшой холодильник, полочки для одежды, всякие фонарики для атмосферы. Туалета и душа нет, мы ходим в душ в кемпингах.

Как ребенок переживает поездку. До начала поездки мы немножко переживали, что дочка будет капризничать. Но оказалось, что нет. Наши друзья, которые тоже путешествовали с 4-месячным ребенком, сказали, что их ребенка укачивало и он спал. И у нас такая же история — Амелия спит во время движения.

У нас возникла проблема с горелкой — и мы остались без возможности готовить Амелии еду.

Во время готовки услышали запах газа. Оказалось, вентиль пропускает. Спасались так: брали кипяток в кафе или заходили в гости к соседям по кемпингу и просили вскипятить нам водичку. Все это делали с удовольствием, умилялись. Так что мы, в общем, справились с задачей.

Как переносит дорогу собака? Может, и сложно, но она не говорит.

— Вера ведет себя хорошо, спит рядом с ребенком на заднем сидении, — рассказывает Анна. — Раз в 3-4 часа мы делаем остановки, чтобы собака могла побегать по улице, сходить в туалет, попить воды, израсходовать энергию. Тогда в машине она чувствует себя хорошо, не жалуется, не скулит и не лает.

Путешествие почти без туристов

Анна: Наш маршрут пролегал через Польшу, Германию, Францию, конечной точкой был город в Испании, где моя семья остановилась на отдых. Сейчас едем обратно, но уже другой дорогой, через Чехию.

Мы выбрали вариант маршрута с наибольшим количеством бесплатных дорог. Уже по ходу подбирали какие-нибудь городки поблизости. Когда понимали, что пора сделать перерыв, останавливались, шли на прогулку или в кафе, осматривали достопримечательности.

В основном смотрели маленькие европейские города — очень атмосферные, почти без туристов. Во Франции в провинции часто не говорят по-английски, и за счет этого сохраняется ощущение аутентичности. Такие городки — очень красивые, тихие и с особой атмосферой.

Например, в маленьком испанском городе Sella после прогулки в горах мы пообедали в ресторане одной прекрасной пожилой дамы. Ее семья уже много лет владеет этим местом, а на стенах висели фото, где она, юная, была запечатлена в тех же интерьерах. Ты приходишь туда как в семью. Владельцы говорят только по-испански, очень уверенно и быстро, но контакт с ними налаживается сам собой. Удивителное место!

Георгий: Однажды нам пришлось остановиться на выходные в небольшом городе Доль (Dole). На въезде во Францию в зеркало заднего вида влетела птица, и мы решили дождаться понедельника, чтобы отремонтироваться. В понедельник же оказалось, что никто не работает — праздник Вознесения Богоматери. Так что мы купили в местном супермаркете клейкую ленту, прикрутили с его помощью розовое дамское зеркальце и поехали дальше на юг страны.

Анна: Остановка была вынужденной, но Доль вызвал самые яркие эмоции из всего, что мы видели. С одной стороны, он маленький, а с другой, в нем столько всего красивого! Узкие дорожки, цветущий сад с озером, огромный старинный собор.

Георгий: Это речной порт. Запомнился мне обилием зелени, старинными постройками и улочками. Типичный приморский городок, его будто бы пересадили с побережья в устье реки посреди Франции.

Анна: Дорога до Испании заняла шесть дней, учитывая, что у нас был простой во Франции. По моим подсчетам, мы вполне могли бы доехать и за 3-4 дня. Но, думаю, правильнее всего закладывать некоторый запас на случай непредвиденных обстоятельств. А еще — чтобы можно было остановиться, выпить чашку кофе, погулять, набраться эмоций, впечатлений, и тогда следующий этап пути будет переноситься легче. Пять дней на дорогу до Испании — достаточно.

Георгий: Едва мы добрались до заправки в Испании, как у нас перестал работать кондиционер. Что-то бабахнуло, повалил дым.

Мы провели в Испании пять дней, все это время Аня с Амелией жили в квартире, а я — в кемпере, ездил по пляжам. Без кондиционера было жарковато, но в общем нормально.

Все проблемы — мелочь по сравнению с тем количеством эмоций, новых впечатлений, опыта, который мы получили за это время. Здесь однозначно весы перевешивают в сторону путешествия на кемпере, поскольку это дает свободу и экономит бюджет.

Сколько стоит заправиться и переночевать в Европе

— С местами для ночевки был вопрос, особенно когда мы ехали в направлении Испании. Когда только приехали в Германию, то припарковались на природе, а позже узнали, что за остановку в местах, не предназначенных для этого, может быть штраф в 100 евро.

— Во Франции несколько кемпингов были забиты полностью. В итоге мы приехали вечером на бесплатную стоянку. Там тоже не было мест, но мы договорились с людьми, что припаркуемся между их кемперами, переночуем, сходим в душ и поедем дальше.

— В высокий сезон нужно заранее узнавать наличие мест, а лучше — бронировать. Потому что во Франции, Германии и Испании такой вид отдыха — на кемпере — очень распространен.

Во Франции за ночевку мы платили 15-20 евро. А в Испании попали в кемпинг по цене выше обычного — 32 евро, и условия там, по нашему мнению, были хуже, чем во Франции.

Чего ожидать от европейского кемпинга? Обычно там есть парковочное место — чаще всего огороженное зеленой оградой. Также имеется кухонька, туалет-душ (всегда чистые и опрятные), бассейн, воркаут-площадка для занятий спортом и детская площадка. Бывают кемпинги, которые наполняют всякими приятными бонусами вроде вольера с кроликами, овцами и козами. Часто есть кафешки, где можно купить чай-кофе, а возможно, и алкоголь. Мы там однажды купили бутылку французского вина.

Время от времени мы ночевали и на бесплатных парковках, где нет душа, а в туалет можно сходить в кафе поблизости. А однажды даже остановились в чистом поле.

Сколько стоит бензин в Европе? Самый дешевый дизель был в Польше, а самый дорогой — в Германии. На него ушло 380 евро, плюс 65 евро — на платные дороги. Но это окей, потому что платные дороги экономят время и топливо.

Мы иногда с них съезжали, чтобы насладиться самой поездкой, ехали по приятным дорожкам. Мне запомнилась одна дорога, которая виляла-петляла рядом с каналом во Франции. На обочине паслись коровы и овцы, стояли маленькие домики, росло много зелени, и рядом по воде проплывали кораблики. Очень клево.

Советы, как подготовиться к путешествию

Возьмите дополнительные баллоны с газом и отдельную газовую горелку, чтобы можно было готовить на улице. Во-первых, это удобно, во-вторых — это страховка.

До начала путешествия съездите в сервис, поменяйте все фильтры, масло, чтобы машина была полностью готова технически. Потому что нам недавно выскочила напоминалка о плановом техосмотре. Заехали в сервис в Германии — сказали, что «нужно записываться заранее». Мы говорим — как это заранее, если мы в поездке? «Надо заранее». Ладно, тогда в Польше все сделаем.

Для ребенка — заранее сделайте запасы необходимых продуктов и вещей. Вроде салфеток, подгузников, смеси, которую вы постоянно используете. Помимо того, что найти эти товары в других странах сложно или вообще нереально, это может стоить значительно дороже. Если едете на 2-3 недели, то лучше берите с собой запас привычных вещей, они не портятся и в определенный момент очень пригодятся. Отметили этот момент, потому что взяли чуть меньше, чем нужно. Пополнили запас альтернативой, но глядя назад лучше купила бы все это в Польше.

Анна: Нет, я бы не сказала, что путешествовать с маленьким ребенком тяжело и надо подождать, пока он вырастет. Амелия у нас в принципе спокойная, с ней хорошо и комфортно, однако есть контраст между тем, как она чувствовала себя дома, и тем, какое настроение у нее в поездке. Она считывает наши приподнятые эмоции и тоже становится радостной и довольной, улыбается, быстро развивается — научилась за это время хорошо переворачиваться, ползать. Есть ощущение, что она тоже пребывает вместе с нами в приподнятом настроении. Путешествовать с ребенком классно, и нам это приносит только радость.

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