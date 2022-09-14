ВСУ уничтожили опорный пункт и несколько боевых машин оккупантов 2 14.09.2022, 17:55

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины чем-то высокоточным уничтожили боевую бронированную машину российских оккупантов. Дело практически «обычное».

Видео представлено телеграм-каналом «Оперативний ЗСУ». На нем операторы беспилотного летательного аппарата радостно кричат, кажется, на венгерском языке. Возможно, это 128-ая отдельная горно-штурмовая бригада «Закарпатский легион» ВСУ.

Ролик снят с монитора операторов БПЛА. На проселочной дороге у лесопосадки стоят две ББМ оккупантов. Внезапно одна из них ярко взрывается. Скорее всего, ее поразили противотанковым ракетным комплексом. Возможно, высокоточным артиллерийским снарядом.

В свою очередь, аэроразведка Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ВСУ уничтожает врага своими силами, по крайней мере на представленном видео. Квадрокоптер или несколько забросали опорный пункт оккупантов в лесопосадке ВОГами (зарядами автоматических станковых или подствольных гранатометов с прицепленным хвостовым «оперением» для стабильности полета). Видно несколько пораженных ББМ, одна из них полностью сгорела.

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