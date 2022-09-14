Кадыров призвал объявить военное положение по всей России 14.09.2022, 18:26

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Также он призвал каждый регион РФ дать «сил и средств», которые у них есть, для поддержки войны в Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости «объявить по всей стране военное положение» и применить «любое вооружение» против ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив при этом, что высказал свое лично мнение «как гражданин, патриот и доброволец».

Кадыров также призвал каждый регион России дать «сил и средств», которые у них есть, для поддержки войны в Украине. Сам он накануне поручил составить в Чечне списки желающих присоединиться к военным действиям.

«Надо не ждать мобилизацию, каждый регион должен дать сил и средств, которые у них есть. Предложить то, что они могут. Говорить легко, печатать легко, заниматься делом — другое», — сказал Кадыров.

Cразу после успешного контрнаступления армии Украины в Харьковской области, Кадыров заявил, что в Минобороны «были допущены ошибки» и намеревалася вернуть Балаклею, Купянск и Изюм. Он обещал, что «если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции», выйти на руководство министерства обороны и руководство страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле».

В ходе контрнаступления ВСУ, по данным украинских властей и Института изучения войны (ISW), за неделю было освобождено около 9000 квадратных километров. Между тем за пять месяцев боев в Донбассе, которые аналитики успели окрестить «войной на истощение», российские войска смогли занять лишь около 5200 квадратных километров.

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