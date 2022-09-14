закрыть
14 сентября 2022, среда, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыров призвал объявить военное положение по всей России

  • 14.09.2022, 18:26
  • 5,660
Кадыров призвал объявить военное положение по всей России

Также он призвал каждый регион РФ дать «сил и средств», которые у них есть, для поддержки войны в Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости «объявить по всей стране военное положение» и применить «любое вооружение» против ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив при этом, что высказал свое лично мнение «как гражданин, патриот и доброволец».

Кадыров также призвал каждый регион России дать «сил и средств», которые у них есть, для поддержки войны в Украине. Сам он накануне поручил составить в Чечне списки желающих присоединиться к военным действиям.

«Надо не ждать мобилизацию, каждый регион должен дать сил и средств, которые у них есть. Предложить то, что они могут. Говорить легко, печатать легко, заниматься делом — другое», — сказал Кадыров.

Cразу после успешного контрнаступления армии Украины в Харьковской области, Кадыров заявил, что в Минобороны «были допущены ошибки» и намеревалася вернуть Балаклею, Купянск и Изюм. Он обещал, что «если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции», выйти на руководство министерства обороны и руководство страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле».

В ходе контрнаступления ВСУ, по данным украинских властей и Института изучения войны (ISW), за неделю было освобождено около 9000 квадратных километров. Между тем за пять месяцев боев в Донбассе, которые аналитики успели окрестить «войной на истощение», российские войска смогли занять лишь около 5200 квадратных километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко