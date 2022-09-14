В Гродно пациент разгромил магазин на территории больницы 3 14.09.2022, 18:35

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Выбил два стеклопакета и повредил терминал.

В Гродно пациент больницы разгромил магазин, который находится на ее территории: повредил монитор компьютера, принтер, банковский терминал, кассовый аппарат, а также выбил два стеклопакета. Ущерб от его действий составил почти 5 тысяч белорусских рублей, сообщает гродненская милиция.

32-летний мужчина был доставлен в Гродненскую университетскую клинику ночью на прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения. После оказанной медпомощи, гродненец покинул лечебный корпус. Когда он шел по территории больницы, то увидел магазин и разгромил его.

Мужчину задержала милиция. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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