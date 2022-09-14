До +21°С ожидается в Беларуси 15 сентября
- 14.09.2022, 18:57
Пройдут кратковременные дожди.
До плюс 21 градуса и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси на 15 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15-21 градуса.