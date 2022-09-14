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Станции техосмотра в Беларуси обязали сформировать базу данных

  • 14.09.2022, 19:13
Станции техосмотра в Беларуси обязали сформировать базу данных

Она может попасть операторам камер фотофиксации.

Минтранс утвердил Положение о требованиях к диагностическим станциям. В постановлении министерства №79 закреплено несколько нововведений. Главных, на наш взгляд, два: теперь станции должны обеспечить возможность предварительной записи в интернете, также документально закрепили создание базы данных о ТО. Очевидно, ею в будущем смогут распоряжаться в том числе для вынесения постановлений о непройденном техосмотре по камерам.

Документом определены организационно-технические и технологические требования к диагностическим станциям (ДС), сообщает Национальный правовой портал. Сконцентрируемся на тех пунктах, которые касаются не организации работы станций, а в первую очередь водителей.

Онлайн-запись

На ДС должна быть обеспечена возможность расчетов с помощью ЕРИП и предварительной записи для проведения гостехосмотра в электронном виде посредством интернета. «Речь идет о возможности организовать предварительную онлайн-запись на прохождение техосмотра, в том числе в самых отдаленных районных центрах», — так заявлял глава «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский. Тогда говорили о планах и намерениях. Постановление делает электронную запись обязательством. Также обязательным становится возможность дистанционной оплаты — тоже с помощью сети.

База данных

По результатам проведения ТО на станции формируется информационный массив данных. Он должен содержать информацию о ТС, представленных на гостехосмотр, результатах техосмотра (включая протоколы измерений), а также результаты фотофиксации ТС и их регистрационных знаков, результаты выдачи разрешений. Таким образом будет сформирована база данных, которую можно будет передать в том числе оператору камер фотофиксации.

Еще в начале 2022 года представители «Белтехосмотра» заявили: мол, они рассчитывают, что камеры в полной мере заработают в этом году. Имеется в виду полноценная фотофиксация авто без техосмотра и разрешений на допуск к участию в движении, отправка «писем счастья» за это нарушение. Напомним, пока что по базе ТО проверяют не всех, а только тех, кто попался за превышение. По новому КоАП, принятому в марте 2021 года, отправлять «письма счастья» можно в принципе за любое водительское нарушение (если точно — «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта», согласно ст. 4.8). Постановление получит собственник ТС.

Постановление №79 вступает в силу 22 сентября 2022 года.

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