Игорь Кизим о лукашенковских пропагандистах: Эти люди безнадежны 14.09.2022, 19:18

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Игорь Кизим

Посол Украины в Беларуси высказал свое мнение о пропагандистском фильме на ОНТ.

Пока белорусские государственные СМИ упиваются «украинским национализмом», они не хотят видеть, как в государстве на востоке от Беларуси возродился настоящий нацизм, который является реальной угрозой для всех стран нашего региона и всего континента. Такое мнение выразил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим по поводу пропагандистского фильма, показанном 13 сентября в эфире телеканала ОНТ.

«И это опять про Степана Бандеру, «украинских националистов», «украинский нацизм» и иную антиукраинскую чушь, которой сегодня заполнился весь эфир госСМИ Беларуси. Очевидно, что комментировать этот псевдоисторический пропагандистский опус не имеет смысла. Эти люди безнадежны, как были безнадежны пропагандисты бывшего СССР, которые искренне верили, что Советский союз действительно «нерушимый». Но все мы знаем, как он развалился в один момент, потому что пропаганда и ложь не может быть фундаментом системы и любая такая система обречена на судьбу СССР», — написал дипломат.

При этом Кизим все же счел необходимым высказаться в связи с тем, что экспертами в фильме выступают генпрокурор Беларуси Андрей Швед и историк Вячеслав Данилович (недавно ставший ректором Академии управления. — Прим.ред.).

«Впечатление такое — была поставлена задача в очередной раз найти что-то антиукраинское, чтобы вызвать у белорусского обывателя с помощью манипуляций и недоказанных фактов ненависть ко всему украинскому и, конечно же, негативное восприятие того, что сегодня происходит в Украине», — считает украинский посол.

Посол обратил внимание на то, что те полицейские формирования, которые действительно принимали участие в преступлениях на белорусской земле, назывались «украинскими» только потому, что были сформированы на украинской территории.

По словам дипломата, они формировались не столько из украинских «националистов-бандеровцев», сколько из «местных жителей, пленных красноармейцев и просто подлецов». Это, подчеркивает он, касается и подразделений 118-го батальона охранной полиции, который был сформирован в Киеве и участвовал в преступлениях в Хатыни: «И этим преступлениям нет прощения. Но и тут не было «бандеровцев».

Кизим также обратил внимание на то, что пока белорусские государственные СМИ упиваются «украинским национализмом», они не хотят видеть, как в государстве на востоке от Беларуси «возродился настоящий нацизм», который является «реальной угрозой для всех стран нашего региона и всего континента».

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