Заключенным запретили смотреть на Навального 6 14.09.2022, 19:28

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Алексей Навальный

Их заставляют по звонку отворачиваться при приближении политика.

Администрация ИК-6 Владимирской области запретила заключенным смотреть на Алексея Навального. Их заставляют по звонку отворачиваться при приближении политика. Об этом рассказали ютьюб-каналу «Популярная политика» родственники содержащихся в колонии.

По их словам, когда ведут Навального, раздается три звонка — сигнал для заключенных, по которому они должны или отвернуться, или отойти от окон, если политик в этот момент находится на улице.

«Навальный, что, не человек что ли? Человек. Мясной, костяной, дышит, а создали ему тюрьму в тюрьме. Смотреть на него другим осужденным нельзя», — рассказала одна из собеседниц канала. Эту информацию подтвердила правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Сделали из него отшельника», — констатировала другая собеседница «Популярной политики».

8 сентября стало известно, что Алексея Навального лишили права на адвокатскую тайну за то, что он «продолжает вести преступную деятельность». Теперь все его письма будет читать администрация колонии.

За месяц Алексея Навального уже четыре раза отправляли в штрафной изолятор. По мнению Навального, администрация колонии преследует его за политическую деятельность. Как он отмечает, «власти могли триггернуть» несколько вещей: призывы к Западу ввести санкции против российских бизнесменов и общественных деятелей, поддерживающих войну, «Умное голосование» и создание профсоюза заключенных. «По мне так все три затеи классные», — отметил политик.

Оппозиционер находится в заключении с января 2021 года, его арестовали сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение от отравления.

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