закрыть
14 сентября 2022, среда, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана

4
  • 14.09.2022, 19:42
  • 5,754
Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана
Си Цзиньпин

Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом РФ.

Президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетил другую страну. Лидер Китая прибыл в Казахстан и заявил президенту Касыму-Жомарту Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

«Еще раз хотел бы заверить Вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и в дальнейшем решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, будем категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны», говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что Китай и Казахстан связывают 1780 километров общей границы.

За день до прибытия Цзиньпина в газете «Казахстанская правда» была опубликована его статья. Одной из целей визита он называет желание «формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана».

Помимо визита в Казахстан Цзиньпин намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества.

На полях этого саммита у лидера Китая запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

После вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает «независимость» ОРДЛО и не собирается помогать РФ обходить санкции. После этого в России близкие к Кремлю пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать «следующей Украиной».

Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко