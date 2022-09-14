Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана 4 14.09.2022, 19:42

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Си Цзиньпин

Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом РФ.

Президент Китая Си Цзиньпин впервые с начала пандемии посетил другую страну. Лидер Китая прибыл в Казахстан и заявил президенту Касыму-Жомарту Токаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана.

Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

«Еще раз хотел бы заверить Вас, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и в дальнейшем решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, будем категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны», говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что Китай и Казахстан связывают 1780 километров общей границы.

За день до прибытия Цзиньпина в газете «Казахстанская правда» была опубликована его статья. Одной из целей визита он называет желание «формировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана».

Помимо визита в Казахстан Цзиньпин намерен отправиться в Узбекистан, где 15-16 сентября состоится Шанхайская организация сотрудничества.

На полях этого саммита у лидера Китая запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

После вторжения армии РФ в Украину лидер Казахстана заявил, что не признает «независимость» ОРДЛО и не собирается помогать РФ обходить санкции. После этого в России близкие к Кремлю пропагандисты и некоторые политики довольно прямо намекали, что Казахстан и другие страны Азии могут стать «следующей Украиной».

Визит Цзиньпина в Казахстан может свидетельствовать о том, что Китай намерен перенять лидерство в центральноазиатских странах, вытесняя таким образом Россию.

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